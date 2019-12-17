ЗВЕЗДЫ

Кейт Миддлтон и принц Уильям поставят детей на лыжи в Новый год

Семья Кембриджей планирует лыжную прогулку после Рождества.

Кейт Миддлтон и принц Уильям поставят детей на лыжи в Новый год
Кейт Миддлтон на лыжах. Фото: globallookpress

Герцог и герцогиня Кембриджские после Рождества собираются покататься на лыжах вместе с тремя детьми. Источники сообщают, что 37-летняя Кейт Миддлтон уже выбирает горнолыжные костюмы для Джорджа, Шарлотты и Луи. Королевская пара известна своей любовью к лыжному спорту и стремится привить это увлечение своим детям с раннего возраста. В 2008 году Кейт и Уильям отдыхали на лыжном курорте в Швейцарии, в 2010 побывали в Куршевеле, а в 2012 покатались в Альпах.

Маленькие Джордж и Шарлотта уже побывали с родителями на лыжной прогулке во французском Куршевеле в марте 2016 года. Теперь к брату и сестре на трассе присоединится еще и годовалый принц Луи.

По сообщению издания TheSun, Кейт Миддлтон уже запасается лыжными принадлежностями для всей своей большой семьи. Также ожидается прибытие родителей герцогини Кембриджской – Майкла и Кэрол Миддлтон, которые будут нянчиться с королевскими отпрысками в лыжном шале.

Родители герцогини Кембриджской – Майкл и Кэрол Миддлтон
Родители герцогини Кембриджской – Майкл и Кэрол Миддлтон. Фото: globallookpress

Ранее мы рассказывали, что именно королевские отпрыски попросили в подарок у Санта-Клауса.

А также сообщали подробности празднования Рождества в королевской семье – так стало известно, что Елизавета II пьет мартини и не уходит спать раньше 2-3 ночи.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Кейт МиддлтонКембриджскиекоролевские новостипринц Джорджпринц ЛуиПринц Уильямпринцесса Шарлотта
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кейт Миддлтон и принц Уильям поставят детей на лыжи в Новый год
Интересно?
Поделись с друзьями: