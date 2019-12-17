Кейт Миддлтон и принц Уильям поставят детей на лыжи в Новый год

Герцог и герцогиня Кембриджские после Рождества собираются покататься на лыжах вместе с тремя детьми. Источники сообщают, что 37-летняя Кейт Миддлтон уже выбирает горнолыжные костюмы для Джорджа, Шарлотты и Луи. Королевская пара известна своей любовью к лыжному спорту и стремится привить это увлечение своим детям с раннего возраста. В 2008 году Кейт и Уильям отдыхали на лыжном курорте в Швейцарии, в 2010 побывали в Куршевеле, а в 2012 покатались в Альпах.

Маленькие Джордж и Шарлотта уже побывали с родителями на лыжной прогулке во французском Куршевеле в марте 2016 года. Теперь к брату и сестре на трассе присоединится еще и годовалый принц Луи.

По сообщению издания TheSun, Кейт Миддлтон уже запасается лыжными принадлежностями для всей своей большой семьи. Также ожидается прибытие родителей герцогини Кембриджской – Майкла и Кэрол Миддлтон, которые будут нянчиться с королевскими отпрысками в лыжном шале.

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