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Стало известно, что дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон попросили у Санта-Клауса

Принцесса Шарлотта и принц Джордж с нетерпением ждут Рождества.

Стало известно, что дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон попросили у Санта-Клауса
Принцесса Шарлотта и принц Джордж. Фото: globallookpress

Королевские отпрыски, как и дети всего мира, ждут самые сказочные дни в году, когда случаются чудеса и приходит волшебник с подарками. Кейт Миддлтон рассекретила, что именно попросили их дети у Санта-Клауса. Герцогиня Кембриджская рассказала, что принцесса Шарлотта хочет, чтобы ей подарили живого пони. Любовь к лошадям четырехлетняя девочка унаследовала от бабушки – королевы Елизаветы, которая получила первого пони по кличке Пегги от дедушки, короля Георга V, и с тех пор всю жизнь обожала этих умных и грациозных животных.

Королева Елизавета II и лошадь
Королева Елизавета II и лошадь. Фото: globallookpress

Новогодние мечты принца Джорджа раскрыл папа, принц Уильям, во время посещения лондонской благотворительной организации для бездомных. По словам герцога Кембриджского, Джордж написал письмо Санта-Клаусу, в котором попросил подарить ему что-то, связанное с рисованием и теннисом. Маленький наследник престола давно увлекается игрой в большой теннис, а родители его поддерживают. Знаменитый теннисист Роджер Федерер даже давал маленькому Джорджу персональный урок, после которого отметил, что у принца хороший удар.

Также Уильям отметил, что шестилетний Джордж любит футбол. Интересно, что сын болеет за клуб «Челси», тогда как папа поддерживает «Астон Вилла». Ранее сайт Радио «КП» рассказывал, как королевский наследник вместе со своими родителями посетил матч между двумя командами — «Астон Виллой» и «Норвич Сити». Во время трансляции игры в камеру попала реакция будущего короля на победный гол любимой команды его отца, принца Уильяма.

Кстати, в этом году маленькие Джордж и Шарлотта впервые отправятся вместе со взрослыми на утреннюю рождественскую службу в Сандрингем, сообщает издание DailyMail. Однако стол для королевских отпрысков накроют отдельно, в детской комнате, где к остальным детям присоединится и юный принц Луи.

 

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Стало известно, что дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон попросили у Санта-Клауса
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