Лазурь и шифон: Климова в восточном платье снялась в новогодней сказке

В новом проекте 41-летняя актриса оказалась на одной площадке с Филиппом Киркоровым.

41-летняя Екатерина Климова опубликовала в Stories свежий кадр со съемочной площадки новогодней сказки. В проекте экс-супурга Гелы Месхи появилась в образе восточной принцессы. Примечательно, что одну из ролей в телевизионной постановке сыграл поп-король сцены Филипп Киркоров. Об этом сама Екатерина рассказала подписчикам в микроблоге. Знаменитость не стала скрывать, что была рада вновь увидеться с артистом. Ни для кого не секрет, что Климовой уже доводилось работать с бывшим мужем Примадонны на одной площадке. Тогда они снимались в ленте «Любовь в большом городе — 3».

Для Климовой костюмеры подобрали платье в восточном стиле — состоящее из длинной юбки и расшитого узорами топа-бюстье. В качестве аксессуаров Екатерина примерила серьги-подвески и обруч для волос, на который был закреплен платок. Помимо всего прочего лиф от наряда был украшен стразами и мерцающими пайетками серебристого оттенка в тон украшениям.

Особое внимание визажисты уделили сценическому гриму актрисы, сделав акцент на глазах с помощью блестящих теней для век, туши и подводки. Губы Екатерины подкрасили помадой оттенка чайной розы. На съемках Климова делилась с поклонниками селфи, демонстрируя образ для новой роли в новогодней сказке.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, актриса вместе с экс-супругом Гелой Месхи побывали на детском танцевальном конкурсе их общей дочери Беллы. Малышка сумела завоевать медаль, получив также памятный подарок и диплом.