Папина гордость: Гела Месхи поддержал 4-летнюю дочку на танцевальном конкурсе

33-летний Гела Месхи отложил все важные встречи и дела ради детского праздника своей единственной дочери. Наследницу актеру из телесериала «Волчье солнце» и военной драмы «Спасти Ленинград» подарила 41-летняя Екатерина Климова. На личной страничке в Instagram отец четырехлетней Беллы опубликовал отчётный снимок, который был сделан на мероприятии. В кадре Месхи целует дочь в щеку, поздравляя ее с заслуженной наградой.

Бывший возлюбленный Климовой не пренебрегает своими родительскими обязанностями. Гела поддержал Беллу на танцевальном конкурсе. Наследница Екатерины завоевала на турнире медаль. Кроме того, девочку наградили еще памятным дипломом и подарком.

«Любовь…» — лаконично подписал снимок с 4-летней дочкой Гела Месхи.

Ни для кого не секрет, что Белла увлекается танцами, помимо всего прочего малышка посещает секцию по плаванию, занимаясь под присмотром личного тренера. По словам Климовой, ее младшая дочка с нетерпением ждет момента, когда сможет путешествовать вместе с братьями и сестрой. Дело в том, что за границу Екатерина ездит только со старшими отпрысками, оставляя Беллу на попечение бабушек и опытной няни. Однако как только кроха немного подрастет, актриса будет брать ее в поездки с собой.

У Климовой есть 17-летняя дочь Елизавета, 13-летний сын Матвей и 11-летний Корней. Мальчиков она родила от Игоря Петренко. А старшую наследницу — от ювелира Ильи Хорошилова. О разводе с Гелой Месхи стало известно летом. Однако экс-супруги не стали комментировать причину, побудившую их расстаться.