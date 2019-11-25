«Сколько счастья»: 79-летний Эммануил Виторган показал подросших дочерей

Эммануил Виторган уже совсем скоро отпразднует 80-летие. Однако самый дорогой подарок он успел получить в конце августа — суррогатная мать выносила для него с супругой, Ириной Млодик, дочку Клару. Никто не ожидал, что в столь зрелом возрасте артист захочет еще иметь детей. Тем более, что в прошлом году у него также родилась дочь Этель. По словам самого актера, он расцвел с появлением крохи, поэтому задумался над еще одним ребенком.

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Дети Виторгана от прошлых отношений давно стали взрослыми. У его дочери Ксении уже есть внуки, а у сына Максима трое своих наследников. Если годовалую Этель артист берет с собой в путешествия и уже не скрывает от посторонних глаз, то младшую кроху он старается оберегать от лишнего внимания. Однако накануне, в День матери, Эммануил поделился редким фото со своими дочками. В кадре он держит на руках подросшую дочку Клару, а его жена вторую малышку, которая заметно подросла.

«Поздравляем всех мамочек с днем мамы!» — написал Виторган.

Он также поблагодарил докторов, которые помогли появиться на свет его детям. Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что родители выглядят счастливыми. Другие стали разглядывать девочек, пытаясь понять, на кого они больше похожи. «А Кларочка уже как подросла! Такие красотулька девочки!», «Как же Этель подросла», «Ты прямо светишься рядом с девочками и Эммочкой!», «Сколько счастья», «Какие вы молодцы!» — стали писать подписчики.

Напомним, что недавно Виторган показал детскую комнату в эфире передачи «Прямой эфир». Он поделился своими эмоциями. Актер признался, что давно не испытывал таких эмоций, которые испытывает сейчас. Он призвал всех рожать, несмотря на возраст. Эммануил постоянно проводит время с дочками, следит за тем, как спит младшая и постоянно хочет ее потрогать, проверить, как она. Кларе на днях исполнится только три месяца.