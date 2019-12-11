ЗВЕЗДЫ

Боня сравнила Собчак со «стервятником» в конфликте с Лопыревой

Экс-участница «Дома-2» прокомментировала конфликт между телеведущей и женой Игоря Булатова.

Боня сравнила Собчак со «стервятником» в конфликте с Лопыревой
Виктория Боня (Фото: Globallookpress.com)

Экс-участница «Дома-2» не оставила без внимания конфликт Ксении Собчак и Виктории Лопыревой. В интервью Teleprogramma.pro бывшая возлюбленная ирландского миллионера Алекса Смерфита выступила в поддержку новоиспеченной жены бизнесмена Игоря Булатова, сравнив Ксению Анатольевну со «стервятником» в истории с 36-летней моделью.

После того, как Лопырева подтвердила сообщение о том, что она зарегистрировала союз со своей второй половинкой в Грибоедовском дворце бракосочетаний, дочь Людмилы Нарусовой усомнилась в искренности чувств Вики. Телеведущая подметила, что не исключает вероятность того, что модель вернется на ярмарку невест, как только узнает, что у ее мужа нет денег.

Однако сама Виктория уверяет подписчиков в том, что они с Игорем в состоянии заработать на жизнь, попутно высказавшись в адрес жены Константина Богомолова. Лопырева призналась, что не уважает Ксюшу как человека, считая, что Собчак при желании может подставить и мужа, и близких друзей.

Комментируя конфликт Лопыревой и Собчак, Виктория Боня подметила, что Ксения в очередной раз надеется поймать хайп и продемонстрировать собственное превосходство.

«Я давно заметила – Собчак, как стервятник, летит на любую добычу, а тема Лопыревой сейчас одна из самых животрепещущих», – резюмировала экс-участница телестройки.

Напомним, что вместе с Игорем Булатовым модель воспитывает десятимесячного сына Марка Лео. Вместе с семьей Виктория Лопырева обосновалась в Испании.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Виктория БоняВиктория Лопыревадети звездЗвездные детиИгорь БулатовКсения СобчакНовости google
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Боня сравнила Собчак со «стервятником» в конфликте с Лопыревой
Интересно?
Поделись с друзьями: