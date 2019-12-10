«Сделал из родного города крысиный рассадник»: Садальский негативно высказался о Лужкове

После смерти либо хорошо, либо ничего, но у актера свое мнение.

Юрий Лужков долгое время был мэром Москвы. Он занимал эту должность целых 18 лет, пока в 2010 году его не уволил президент России (на тот момент Дмитрий Медведев. — Прим. ред.) «в связи с утратой доверия». А 10 декабря стало известно, что политический деятель скончался на 84-м году жизни. Пресс-секретарь Лужкова подтвердил, что причиной смерти стали осложнения на сердце после операции, которую провели в Мюнхене.

Трагическое известие шокировало многих коллег, друзей и просто знакомых Юрия Михайловича. Слова соболезнования выразили Анастасия Волочкова, Марина Юдашкина, Ксения Собчак и другие звезды. А вот Станислав Садальский отличился. Он решил разбавить хвалебные речи ложкой дегтя. Артист припомнил не самые лучшие заслуги покойного политика. Актер признался, что не любил Лужкова.

«Правда такова — человек, уничтоживший старую Москву, получил все высшие награды от власти, ордена за заслуги перед Отечеством трех степеней (последний в 2016-м). Что, в общем, лишний раз доказывает: все эти медали — консервные банки, не имеющие ценности. Сделал из родного города крысиный рассадник — с гнилыми улицами и вонючими подземными переходами, где продавали и ссали одновременно такие же вонючие торговцы. Лужков говорил: „Больше грязи — шире морда“ — помните это его выражение? Вот в этом весь бывший мэр», — высказался Садальский.

При этом он все же отметил одну положительную заслугу Лужкова. Артист вспомнил, что политик помогал Крыму и всегда считал его частью России, а не Украины, поэтому выделял из бюджета Москвы большие суммы в помощь.

Добавим, что пока родственники Юрия Михайловича не комментируют произошедшее. По некоторым данным, тело бывшего мэра столицы доставят в Россию к завтрашнему вечеру, 11 декабря. Как стало известно, его похоронят на Новодевичьем кладбище. Дата и время прощания с ним будут сообщены позже.