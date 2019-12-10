Волочкова и Юдашкина вслед за Галкиным почтили память покойного Лужкова

О смерти 83-летнего Юрия Лужкова стало известно во вторник, 10 декабря. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, бывший градоначальник Москвы перенес операцию на сердце. Также уточнялось, что, по предварительным данным, политик скончался из-за анафилактического шока. Юрий Михайлович умер в одной из больниц Мюнхена. Несмотря на положительный прогноз медперсонала, состояние Лужкова резко ухудшилось. А старания докторов не увенчались успехом, им так и не удалось спасти жизнь пациента.
Одним из первых соболезнования семье покойного выразил супруг Аллы Пугачевой — шоумен Максим Галкин. По словам телеведущего, он прекрасно помнит те времена, когда Юрий Михайлович пользовался поддержкой горожан и отвечал «всем чаяниям» москвичей. Мнение возлюбленного Примадонны отечественного шоу-бизнеса разделяет и балерина Анастасия Волочкова. Вслед за Максимом Галкиным она почтила память покойного политика.
«Это был очень хороший человек…» — написала балерина в комментариях под свежим постом телеведущего.
«Умер Лужков. Родные и близкие, примите самые искренние соболезнования», — добавила супруга модельера Валентина Юдашкина Марина.
Не смогла остаться в стороне от произошедшего и певица Юлия Савичева. Она подметила, что Юрий Михайлович был очень необычным и неординарным человеком.
«Его Москва — часть моего детства — неотъемлемая и очень душевная ее часть. Мои искренние соболезнования семье и близким экс-мэра Москвы», — присоединилась к словам знаменитостей певица.