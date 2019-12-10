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Галкин отреагировал на известие о скоропостижной смерти 83-летнего Лужкова

По поступившей информации, бывший мэр Москвы скончался в одной из клиник в Мюнхене.

Галкин отреагировал на известие о скоропостижной смерти 83-летнего Лужкова
Максим Галкин (Фото: Globallookpress.com)

Супруг Примадонны отечественного шоу-бизнеса одним из первых прокомментировал известие о скоропостижной смерти Юрия Лужкова. На личной страничке в Instagram он опубликовал памятное портретное фото бывшего градоначальника Москвы, сопроводив свежий пост словами соболезнования в адрес семьи и близких покойного. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, по поступившей информации, государственный и политический деятель скончался в одной из клиник Мюнхена.

Вслед за музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным шоумен Максим Галкин выразил искренние соболезнования родственникам бывшего мэра Москвы, добавив, что к деятельности Юрия Михайловича можно относиться по-разному. По мнению телеведущего, он был разным мэром в разные годы. Супруг Аллы Пугачевой признался, что как москвич, он отчетливо помнит те времена, когда Лужков полностью «отвечал чаяниям большинства горожан» и сделал много достойного на занимаемом посту градоначальника.

«Я навсегда его запомню тем Лужковым 90-х, который имел настоящую поддержку москвичей», — отметил шоумен.

О смерти Юрия Лужкова стало известно во вторник, 10 декабря. Бывший мэр Москвы скончался на 84-м году жизни.

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Тэги:

Алла ПугачеваМаксим ГалкинОбществосмерть ЛужковаУмер Юрий Лужковутрата
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Галкин отреагировал на известие о скоропостижной смерти 83-летнего Лужкова
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