«Можно вывезти девушку из деревни»: Водянова сходила за овощами на фермерский рынок

Модель не отказывается от своих привычек даже на отдыхе в Италии.

Российская супермодель Наталья Водянова не видит ничего предосудительного в том, чтобы самостоятельно совершать покупки без помощи домработниц. Даже на отдыхе в Италии возлюбленная французского бизнесмена Антуана Арно осталась верна своим привычкам. Знаменитость отправилась за продуктами на фермерский рынок в Палермо, купив к столу свежих овощей. Позже в своем микроблоге она поделилась свежим кадром, выбрав в качестве декорации рыночный прилавок с зеленью, картофелем, тыквой, луком, помидорами и другими овощами.

«Можно вывезти девушку из деревни, но деревню из девушки — никогда!» — приписала в комментарии к снимку Водянова.

Ни для кого не секрет, что модель к своим 37 годам не только построила успешную карьеру за границей, она также стала мамой пятерых детей. Старших отпрысков: семнадцатилетнего Лукаса, тринадцатилетнюю Неву и двенадцатилетнего Виктора она родила от британского аристократа Джастина Портмана. В отношениях с французским предпринимателем Антуаном Арно на свет появилось еще двое детей: Максиму пять лет, а Роману три года.

В одном из интервью Наталья призналась, что ей нравится заниматься домашним хозяйством, в отличие от ее возлюбленного, для которого приготовление простой яичницы может стать серьезным испытанием. Кроме того, модель подметила, что практически все обязанности по воспитанию детей также возложены на нее.