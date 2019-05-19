«Вырос малыш»: 17-летний сын Водяновой перерос свою маму

На личной страничке в Instagram российская модель — 37-летняя Наталья Водянова — поделилась снимком, на котором она запечатлена со своим первенцем — сыном Лукасом. В декабре юноше исполнилось 17 лет. Молодой человек уже перерос свою маму, однако не стал отказываться от совместной импровизированной фотосессии.

Снимок модели со старшим сыном меньше чем за сутки оценили порядка 85 тысяч человек. В комментариях одна из подписчиц Водяновой под ником @elizaveta.shvecova88 предположила, что рост Лукаса достиг двух метров.

«Вырос малыш», — написала Водянова в своем микроблоге. «Какой у него рост, 2 метра?» — задалась вопросом поклонница Натальи. «195 см», — подметила мама Лукаса.

К слову, у многодетной Водяновой также подрастает дочь Нева, ей семь лет, сын Виктор, ему шесть лет. В отношениях с французским бизнесменом Антуаном Арно на свет появились сыновья: Максим и Роман.

Ранее свое фото с наследником публиковала и актриса Мария Миронова. Внук известного актера Андрея Миронова, как и его дедушка выбрал актерскую стезю. Юноша вместе с супругом Екатерины Климовой — Гелы Месхи снялся в фильме «Спасти Ленинград».