НОВОСТИ

«Вырос малыш»: 17-летний сын Водяновой перерос свою маму

Рост юноши, по словам модели, составляет один метр 95 сантиметров.

«Вырос малыш»: 17-летний сын Водяновой перерос свою маму
Наталья Водянова (Фото: Globallookpress.com)

На личной страничке в Instagram российская модель — 37-летняя Наталья Водянова — поделилась снимком, на котором она запечатлена со своим первенцем — сыном Лукасом. В декабре юноше исполнилось 17 лет. Молодой человек уже перерос свою маму, однако не стал отказываться от совместной импровизированной фотосессии.

Снимок модели со старшим сыном меньше чем за сутки оценили порядка 85 тысяч человек. В комментариях одна из подписчиц Водяновой под ником @elizaveta.shvecova88 предположила, что рост Лукаса достиг двух метров.

«Вырос малыш», — написала Водянова в своем микроблоге.

«Какой у него рост, 2 метра?» — задалась вопросом поклонница Натальи.

«195 см», — подметила мама Лукаса.

Наталья Водянова с сыном
Старший сын Натальи Водяновой перерос маму (Фото: Instagram.com/natasupernova)

К слову, у многодетной Водяновой также подрастает дочь Нева, ей семь лет, сын Виктор, ему шесть лет. В отношениях с французским бизнесменом Антуаном Арно на свет появились сыновья: Максим и Роман.

Ранее свое фото с наследником публиковала и актриса Мария Миронова. Внук известного актера Андрея Миронова, как и его дедушка выбрал актерскую стезю. Юноша вместе с супругом Екатерины Климовой — Гелы Месхи снялся в фильме «Спасти Ленинград».

Вам может быть интересно:

44-летняя Банщикова не стала скрывать морщинки на новом снимке «Родила и осталась в прежней форме»: Лопырева примерила закрытый купальник Леопард в тренде: 43-летняя Волочкова повторила модный образ Водяновой

Тэги:

Наталья Водянова
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Вырос малыш»: 17-летний сын Водяновой перерос свою маму
Интересно?
Поделись с друзьями: