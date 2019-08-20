ЗВЕЗДЫ

37-летняя Водянова призналась, что сама ведет домашнее хозяйство

Российская супермодель рассказала о деталях семейной жизни с французским бизнесменом Антуаном Арно.

37-летняя Водянова призналась, что сама ведет домашнее хозяйство
Наталья Водянова (Фото: Globallookpress.com)

37-летняя Наталья Водянова не брезгует домашней работой. Российская манекенщица привыкла к порядку, поэтому не видит ничего особенного в том, что она самостоятельно ведет быт и неплохо справляется с хозяйственными моментами. Будучи мамой пятерых детей, модель знает все о правильном и сбалансированном питании. В интервью для The Telegraph знаменитость призналась, что ее вторая половина — французский бизнесмен Антуан Арно — далек от кулинарии и даже приготовление обычной яичницы он воспринимает, как невыполнимую миссию.

От нынешнего возлюбленного Наталья родила двоих младших сыновей: Максима, ему пять лет, и Романа, ему три годика. В отношениях с Джастином Портманом на свет появились старшие дети: первенцу Водяновой — сыну Лукасу — семнадцать лет, следом идет дочка Нева, ей тринадцать лет, а Виктору одиннадцать лет.

Несмотря на плотный съемочный график, работу в благотворительных фондах и участие в модных дефиле, многодетная мамочка находит время и на домашние дела. При этом Наталья подметила, что Антуан неплохо справляется с младшими детьми. Он может уложить их спать. В остальном же воспитанием сыновей занимается Водянова.

«Это женское пространство. Именно женщины принимают решение, чем кормить своего ребенка, что ему покупать», — заверила модель.

Старшие дети Натальи стали более самостоятельными. А вот младшие пока еще нуждаются в материнской опеке и заботе.

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Звездные детиНаталья ВодяноваНаталья Водянова и Антуан Арно

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37-летняя Водянова призналась, что сама ведет домашнее хозяйство
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