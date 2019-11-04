ЗВЕЗДЫ

Домашний вечер: Водянова воссоединилась с младшими детьми

Модель около трех недель путешествовала по России.

Домашний вечер: Водянова воссоединилась с младшими детьми
Наталья Водянова. фото: globallookpress.com

Наталья Водянова в середине октября приехала в Россию. Она побывала на разных мероприятиях в Москве и дала откровенное интервью. После этого к ней приехали старшие дети: 17-летний Лукас, 13-летняя дочь Нева и 12-летний сын Виктор. Они почти три недели путешествовали по бескрайним просторам России. Они выехали из Москвы в Сочи, потом оказались в горах в Адыгее, повеселились на свадьбе во Владикавказе, посетили Аланский женский монастырь в Осетии.

Последним городом, который увидели наследники Водяновой — стал Беслан. Они почтили память погибших там детей во время теракта в 2004 году. А накануне перед Днем народного единства модель вернулась в Париж, где уже давно живет с детьми и супругом Антуаном Арно. Вечер она провела с младшими наследниками: пятилетним Максимом и трехлетним Романом. Пока Наталья отдыхала в постели, сыновья смотрели мультик по телевизору.

«Вернулась домой. Желаю вам счастливого воскресного вечера с вашими близкими», — написала знаменитость.

Поклонники были рады видеть столь умиротворяющую картины. Они отметили, что не перестают восхищаться Водяновой и ее детьми. «Как же уютно, тепло от фото становиться», «Идиллия!», «Наталья, привет с Осетии, вы оставили о себе самые теплые воспоминания», «Уютно. Так, наверное, выглядит счастье», «Какой классный домашний вечер!», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что несмотря на свой плотный график, Наталья старается всегда находить время для своих наследников. Без весомой причины она не оставляет их на выходных без своего внимания. Пока модель находилась на родине за младшими детьми приглядывал ее муж.

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Домашний вечер: Водянова воссоединилась с младшими детьми
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