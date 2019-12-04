ЗВЕЗДЫ

Аскольд Запашный поддержал формат брака Собчак и Богомолова

По мнению циркового артиста, супруги вполне могут жить раздельно, если их это устраивает.

Аскольд Запашный поддержал формат брака Собчак и Богомолова
Аскольд Запашный поддержал «гостевой брак». Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вот уже несколько дней Интернет обсуждает «гостевой брак» Ксении Собчак и Константина Богомолова. Дело в том, что мать телеведущей в интервью сказала, что новоиспеченные муж и жена не живут вместе — у каждого своя квартира. Злопыхатели тут же набросились на звездную пару с критикой, мол, вместе не живут, а только в гости друг к дружке ходят, когда соскучатся.

Но были и те, кто встал на сторону одиозной семьи. Например, знаменитый дрессировщик Аскольд Запашный высказался, что, если молодых устраивает такой расклад, то это неплохо — не нужно подстраиваться под общепринятые нормы.

«Семья действительно может разбиться о быт, — сказал он порталу Teleprogramma.pro. — И если обоим людям нужно личное пространство, и их это устраивает, то почему бы и нет. Намного хуже, если эти же люди начнут жить вместе, потому что так принято, а сами будут злиться и раздражаться».

Такой формат брака лучше, чем постоянные ссоры и скандалы, считает 42-летний артист. Далеко не все люди умеют жить вместе, забывая обиды, особенно творческие личности. Напомним, сам Аскольд женат уже много лет, имеет двоих детей.

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Аскольд Запашный поддержал формат брака Собчак и Богомолова
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