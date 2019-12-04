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Богомолов отреагировал на едкие слова Миро о гостевом браке с Собчак

Блогер заявила, что Ксения бросила не только мужа, но и сына.

Богомолов отреагировал на едкие слова Миро о гостевом браке с Собчак
Собчак и Богомолов. Фото Global look press.

Известный блогер Лена Миро не удержалась от очередного едкого поста в адрес Ксении Собчак и ее мужа Константина Богомолова. На сей раз она посмеялась над словами мамы светской львицы Людмилы Нарусовой, которая в одном из интервью заявила, что молодые супруги живут отдельно.

Дескать, квартира у Ксении маловата пока для всех. Журналисты быстро окрестили это положение звезды как «гостевой брак», а Миро с удовольствием подхватила идею, развив ее еще дальше.

По мнению блогера, бывшая ведущая «Дома-2» оставила за дверями своей жилплощади не только мужа, но и маленького сына Платона.

«Конечно, это всего лишь мое предположение, но, елы-палы, в целом особняке не нашлось письменного стола и спального места для малогабаритного Костика с его рюкзачком с тремя футболками?  Мама Ксении – женщина пожилая, могла и занервничать, услышав неудобный вопрос от журналиста. Ну, как объяснить людям, что ее доченька бросила сына на бабушку и нянек, а сама живет, таскаясь по презентациям и другим пьянкам, с новым мужем?» — написала Лена в своем блоге.

По ее мнению, «толпа куриц» никогда не простит Собчак брошенного ребенка. И вовсе не потому, что они сами замечательные мамы. Как раз наоборот – они тоже плохие матери, да вот только у них нет средств, чтобы нанять нянек своим детям. Поэтому они с удовольствием моют кости богатенькой Собчак, задыхаясь от зависти к ней.

Светская львица с супругом не остались безучастными к словам Миро о «гостевом браке». В своем блоге Ксения написала: «Провели прекрасную неделю на Мальдивах и все врассыпную, как крабики! Гостевой брак, он такой». Константин Богомолов поддержал супругу: «Сейчас приеду, малыш, обсудим, какой он. Там место-то найдется мне?»

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Константин БогомоловКсения СобчакКсения Собчак и Константин Богомолов
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Богомолов отреагировал на едкие слова Миро о гостевом браке с Собчак
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