«Зачем называть браком то, что им не является?»: звезды высказались о слухах про Собчак и Богомолова

Думала ли мама Ксении Собчак, Людмила Нарусова, что ее слова в интервью наделают столько шума. Та заметила, что дочь и зять пока живут отдельно! Журналисты окрестили это гостевым браком, а мы узнали отношение и других звезд к новомодному слову...

По квадратным метрам Ксении Собчак не прошелся только ленивый. Мол, площади огромные, а вот приютить новоиспеченного мужа не смогла. Сына и того за порог выставила, намекая на то, что Платон живет большую часть времени с бабушкой за городом.

Другие же решили, что традиционный брак — не для сумасбродной журналистки! Мол, научившись на собственных ошибках с Виторганом, та решила испробовать с Богомоловым новый метод — так называемый «гостевой брак».

Мы же узнали, как к модному формату отношений относятся другие семейные пары. И на удивление, мнения разделились.

«Зачем называть браком то, что им не является?»

Певица Виктория Макарская, которая вот уже 16 лет как пребывает в замужнем статусе, назвала новое веяние «безграмотным и смешным».

— Либо мы в гости друг к дружке ходим, либо мы семья. Гостевой брак? Звучит как-то безграмотно и смешно. Зачем вообще называть браком то, что им фактически не является? По-настоящему любящие друг друга люди стремятся к целостности, к тому, чтобы просыпаться и засыпать в объятиях любимого человека, — заметила исполнительница в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Виктория добавила, что не представляет себе ситуации, при которой она бы с мужем жила отдельно, а лишь наслаждалась его обществом в гостях.

— Стыдоба-то какая! Если так и дальше сворачивать обществу мозги, то может, доживем и до того, что и дети у нас станут гостевыми: «Все, зая, ты мне надоел под вечер! Тебе пора уходить ночевать в детский дом напротив, потому что маме так удобнее!» Корни всего этого, безусловно, в отсутствии настоящей любви, — возмутилась она.

«Некогда ломаться, надо делами заниматься»

Продюссер Иосиф Пригожин — еще один семьянин со стажем вот уже 16 лет. Правда, он сам всегда удивляется, что они с Валерией так долго, ведь это время пролетело со скоростью ракеты.

— У каждого свой формат отношений, но лично я бы так не смог, — заметил в интервью Teleprogramma.pro спутник певицы. — Я люблю чувствовать любимого человека рядом и мне совсем не нужно отдыхать. И вот если посмотреть на нашу с Валерией жизнь за эти 16 лет, то у нас не было времени скучать, расходиться по разным комнатам. Нам всегда надо обсудить и кучу личных дел и рабочих. И перед сном и сразу после пробуждения… А вот «вальс танцевать. Мол, разрешите мне вас на танец пригласить?». Делами надо заниматься, а не ломаться.

«Иногда — это лучшее решение»

Не столь категоричен в делах амурных оказался представитель знаменитой династии, артист цирка Аскольд Запашный. Он заметил, что «не нужно стараться быть, как все» и если двух любящих людей устраивает жизнь по-отдельности, то это тоже неплохо…

— Семья действительно может разбиться о быт, — заметил он, — И если обоим людям нужно личное пространство и их это устраивает, то почему бы и нет. Намного хуже, если эти же люди начнут жить вместе, потому что так принято. А сами злиться и раздражаться. А ведь абсолютно любая ссора оставляет осадок, который «не выветривается»… И очень редкие люди могут забывать обиды.