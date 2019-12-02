НОВОСТИ

Нарусова призналась, что Богомолову «не хватило места» в доме Собчак

Как оказалось, супруги практикуют гостевой брак. Все послесвадебное время они живут раздельно.

Нарусова призналась, что Богомолову «не хватило места» в доме Собчак
Ксения Собчак и Константин Богомолов. фото: globallookpress.com

Ксения Собчак в сентябре устроила пышную свадьбу с Константином Богомоловым. То, как молодожены покинула ЗАГС на катафалке, до сих пор обсуждают в обществе. Тем временем телеведущая продолжает строить карьеру и заботиться о сыне Платоне. Мальчик растет не по дням, а по часам. Блондинка время от времени показывает подросшего наследника. А вот со своим мужем она даже на публике появляется редко.

Как оказалось, они даже не живут вместе. Об этом проговорилась мама Собчак Людмила Нарусова. Она не скрывает, что не успела хорошенько узнать зятя. Отношения влюбленных развивались очень стремительно. Теща виделась с Богомоловым всего несколько раз. Так как дома его редко можно застать, то женщина наверстывает упущенное, посещая спектакли в театре на Малой Бронной, где он трудится художественным руководителем.

Людмила Нарусова раскрыла секреты брака дочери. фото: кадр из передачи «Ты не поверишь!»

Дело в том, что Ксения с трехлетним сыном и мамой живет в роскошном доме на Рублевке, а вот Богомолов до сих пор ютится на съемной квартирой в центре Москвы. Нарусова отметила, что апартаменты ее дочери в 350 квадратных метров, и так тесноваты для большой семьи, поэтому Константину там просто не хватило места. «Там находятся и Ксения, и Платон, и няня, и учителя постоянно к Платону приходят. Уже маловато места», — пояснила Людмила Борисовна в эфире программы «Ты не поверишь!».

Однако Мама Собчак уверена, что вскоре ситуация изменится. Еще летом ее наследница начала строить трехэтажный особняк. Не так давно девушка похвасталась, что здание было возведено в рекордные сроки. Она уже подбирает обои и даже мебель для детской комнаты. Нарусова призналась, что следит за тем, как идет строительство дома из окна, но в сам процесс не вмешивается. «Ксения несколько комнат в доме для меня выделит», — отметила женщина.

Новый дом Собчак почти достроен. фото: кадр из передачи «Ты не поверишь!»

Людмила Борисовна также мечтает о внуках. Она надеется, что Собчак подарит ей еще одного внука. А пока женщина заботится о Платоне. Она заверила, что они часто гуляет вместе.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездные семьиКонстантин БогомоловКсения СобчакЛюдмила Нарусова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Нарусова призналась, что Богомолову «не хватило места» в доме Собчак
Интересно?
Поделись с друзьями: