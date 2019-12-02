Нарусова призналась, что Богомолову «не хватило места» в доме Собчак

Ксения Собчак в сентябре устроила пышную свадьбу с Константином Богомоловым. То, как молодожены покинула ЗАГС на катафалке, до сих пор обсуждают в обществе. Тем временем телеведущая продолжает строить карьеру и заботиться о сыне Платоне. Мальчик растет не по дням, а по часам. Блондинка время от времени показывает подросшего наследника. А вот со своим мужем она даже на публике появляется редко.

Как оказалось, они даже не живут вместе. Об этом проговорилась мама Собчак Людмила Нарусова. Она не скрывает, что не успела хорошенько узнать зятя. Отношения влюбленных развивались очень стремительно. Теща виделась с Богомоловым всего несколько раз. Так как дома его редко можно застать, то женщина наверстывает упущенное, посещая спектакли в театре на Малой Бронной, где он трудится художественным руководителем.

Дело в том, что Ксения с трехлетним сыном и мамой живет в роскошном доме на Рублевке, а вот Богомолов до сих пор ютится на съемной квартирой в центре Москвы. Нарусова отметила, что апартаменты ее дочери в 350 квадратных метров, и так тесноваты для большой семьи, поэтому Константину там просто не хватило места. «Там находятся и Ксения, и Платон, и няня, и учителя постоянно к Платону приходят. Уже маловато места», — пояснила Людмила Борисовна в эфире программы «Ты не поверишь!».

Однако Мама Собчак уверена, что вскоре ситуация изменится. Еще летом ее наследница начала строить трехэтажный особняк. Не так давно девушка похвасталась, что здание было возведено в рекордные сроки. Она уже подбирает обои и даже мебель для детской комнаты. Нарусова призналась, что следит за тем, как идет строительство дома из окна, но в сам процесс не вмешивается. «Ксения несколько комнат в доме для меня выделит», — отметила женщина.

Людмила Борисовна также мечтает о внуках. Она надеется, что Собчак подарит ей еще одного внука. А пока женщина заботится о Платоне. Она заверила, что они часто гуляет вместе.