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«Божественно красива»: 33-летняя Боярская обнажилась на съемках

Актриса решилась на смелый эксперимент, который вызвал много споров в Сети.

«Божественно красива»: 33-летняя Боярская обнажилась на съемках
Елизавета Боярская. фото: globallookpress.com

Елизавета Боярская относится к тому числу звезд, которые редко говорят о личной жизни и не делятся снимками в бикини в соцсетях. Актриса пошла по стопам своего отца. Она снимается в кино, а также воспитывает двоих сыновей вместе с мужем, Максимом Матвеевым. При этом девушка обладает утонченной красотой. Когда она появляется на светских мероприятиях, то всегда подчеркивает женственность вечерними платьями или лаконичными костюмами.

А для новой фотосъемки для модного журнала Елизавета решилась на эксперимент. Она сначала предстала в черно-сером пальто с нюдовым макияжем на лице и объемной прической. На другом снимке актриса оголила шею, плечи, руки и часть декольте, приспустив кремовое платье.

Одним поклонникам понравился смелый образ знаменитости, а другие подвергли девушку критике. Некоторые посчитали, что мама двоих детей не должна оголяться. «Божественно красива», — заверила Юлия Снигирь. «Оголяться было бы не обязательно…..Быстрицкая не оголялась и была самой красивой актрисой», — отметила одна из фолловеров Боярской. «На мой взгляд, состарили макияжем», — призналась другая подписчица.

Стоит добавить, что Елизавета играет в кино и в театре. Она часто преображается для образов. Недавно актриса поделилась своим снимком для спектакля «Три сестры». Тогда многие заметили, что девушка постройнела. А на съемках нового снимка Боярская предстала с ретропрической, благодаря которой, по мнению поклонников, звезда стала выглядеть моложе.

 

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«Божественно красива»: 33-летняя Боярская обнажилась на съемках
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