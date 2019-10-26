Лиза Боярская рассказала об отношениях между сыновьями

Одной из гостей очередной программы «Вечерний Ургант» стала Елизавета Боярская. Поводом для визита стала грядущая премьера спектакля «Дядя Ваня» в Театре наций. Ивану Урганту актриса рассказала не только об этой своей работе и, вообще, любви к Чехову.

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Лиза рассказала и о своих сыновьях. По словам звезды, старший сын Андрей не ревнует родителей к Грише. Напротив, у мальчиков настоящая братская любовь, что очень радует маму и папу. Андрей Гришу просто обожает, постоянно тискает и очень внимательно относится к нему.

Также артистка подтвердила слова своего знаменитого отца Михаила Боярского, о большой любви и между дедом и внуками. А младший Гриша обожает дергать деда за усы. Также в шоу выяснилось, что старший сын Андрей начал учиться в школе при Русском музее. И тут выяснилось, что там же учился Иван Ургант.

Напомним, не так давно актриса показала своим подписчикам своих подросших сыновей. От милой фотографии фанаты звезды пришли в настоящий восторг.