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Лиза Боярская рассказала об отношениях между сыновьями

Актриса стала гостей шоу «Вечерний Ургант».

Лиза Боярская рассказала об отношениях между сыновьями
КАДР ИЗ ФИЛЬМА «АДМИРАЛЪ» (2008 Г.)

Одной из гостей очередной программы «Вечерний Ургант» стала Елизавета Боярская. Поводом для визита стала грядущая премьера спектакля «Дядя Ваня» в Театре наций. Ивану Урганту актриса рассказала не только об этой своей работе и, вообще, любви к Чехову.

Лиза рассказала и о своих сыновьях. По словам звезды, старший сын Андрей не ревнует родителей к Грише. Напротив, у мальчиков настоящая братская любовь, что очень радует маму и папу. Андрей Гришу просто обожает, постоянно тискает и очень внимательно относится к нему.

Также артистка подтвердила слова своего знаменитого отца Михаила Боярского, о большой любви и между дедом и внуками. А младший Гриша обожает дергать деда за усы. Также в шоу выяснилось, что старший сын Андрей начал учиться в школе при Русском музее. И тут выяснилось, что там же учился Иван Ургант.

Напомним, не так давно актриса показала своим подписчикам своих подросших сыновей. От милой фотографии фанаты звезды пришли в настоящий восторг.

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Тэги:

детиЕлизавета БоярскаяЛиза БоярскаяМихаил БоярскийПрограмма «Вечерний Ургант»
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Лиза Боярская рассказала об отношениях между сыновьями
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