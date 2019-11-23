Боярская согласилась со словами отца, что женщина должна рожать детей

Актриса отметила, что мужчина обязан в это время «добывать еду».

Актриса Елизавета Боярская согласилась с утверждением отца, что женщина должна прежде всего думать о потомстве и рожать детей. Как сказала актриса, она не поддерживает феминизм и считает это направление противоестественным.

Как отметила актриса, многие женщины в обществе сегодня занимают равные места с мужчинами. Елизавета Боярская считает, что если дамы в этой области убедительны, то в этом нет ничего плохого. Но кричать об этом на каждом шагу, как она думает, вовсе не стоит.

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«Природой не зря придумано, что женщина должна рожать детей, а мужчина в это время добывает еду», — сказала Елизавета Боярская.

Актриса отметила, что после рождения второго ребенка из ее жизни ушли опасения и лишние переживания. Она перестала быть растерянной. Бессонные ночи больше ее не беспокоят. У ее детей, как отметила звезда, прекрасные отношения между собой, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что ранее отец актрисы Михаил Боярский сказал, что его дочь должна в первую очередь сосредоточиться на семье, а уже потом на карьере. Он заметил, что для женщины главная цель в этом мире рожать детей. Это высказывание «главного мушкетёра страны» подверглось критике.