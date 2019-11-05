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В стиле ретро: Боярская с дерзкой стрижкой помолодела на десять лет

Актриса поделилась кадром со съемок нового фильма.

В стиле ретро: Боярская с дерзкой стрижкой помолодела на десять лет
Елизавета Боярская. фото: globallookpress.com/

Елизавета Боярская давно доказала, что она прекрасная актриса. В ее копилке десятки разных кинолент. И при этом девушка успевает следить за собой и ухаживать за детьми. Вместе с Максимом Матвеевым она растит семилетнего Андрея и Григория, которому скоро исполнится один год. Из-за беременности артистка уходила в декретный отпуск и некоторое время не появлялась ни в театре, ни в кино, но в этом году она вернулась к работе.

Сейчас Елизавета снимается в новом проекте. Его название она держит в секрете. Однако на новом фото девушка предстала в соблазнительном ретрообразе в стиле 60-х годов. В кадре она позирует с дерзкой стрижкой в ретростиле. В таком виде актрису еще не видели. Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Боярская. Поспешим успокоить — это парик.

«Обворожительна», «Одри», «Французский шарм!», «Боже такая юная», «Этот образ — ваш», «Наверное вам пойдут прически в стиле Брижит Бордо», «Красивая какая», «Вам идёт стиль 60-х», «Вам очень идёт ретростиль!» — прокомментировали пост подписчики. Одни сравнили звезду с Одри Хепберн, а другие с Эммой Уотсон. Многие сошлись во мнении, что 33-летняя Елизавета благодаря ретрообразу помолодела на 10 лет.

Отметим, что ранее актриса признавалась, что ей повезло с генетикой. Она никогда не страдала из-за лишнего веса. Девушка все же следит за питанием, не ест фастфуд и жареную пищу. В уходе за кожей Боярская не боится использовать народные методы. Она часто делает бабушкины маски для лица.

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Елизавета БоярскаяЗвездный стильЛиза Боярская
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В стиле ретро: Боярская с дерзкой стрижкой помолодела на десять лет
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