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Анастасия Решетова подобрала маникюр для подгузников

Модель поделилась с подписчиками «обновкой» для ногтей и заявила, что готова менять подгузники малышу, который должен родиться в октябре.

Анастасия Решетова подобрала маникюр для подгузников
Анастасия Решетова и Тимати. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Девушка Тимати держит своих поклонников в курсе того, как проходит ее беременность. На своей странице в Instagram она регулярно выкладывает последние новости о грядущих родах и различных нюансах, связанных с будущим воспитанием ребенка. 

Анастасия Решетова
Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

На этот раз она поделилась тем, что сделала маникюр, который, по словам Решетовой, подойдет для смены подгузников. Кроме того, девушка рассказала, что спит теперь со специальной подушкой для беременных. Как пишет Анастасия, если бы не она, «то сна бы не было точно». 

В разделе «сторис» на своей странице в Instagram Решетова также заметила, что спать нормально ей уже не удается. «И когда вообще удастся в следующий раз — непонятно», — добавляет модель. Она подчеркивает, что роды совсем близко, заявляя, что уже со следующей недели «включается режим активного ждуна». 

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Анастасия РешетоваАнастасия Решетова беременностьбеременностьТимати
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Анастасия Решетова подобрала маникюр для подгузников
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