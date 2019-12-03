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Решетова резко ответила на слухи об измене Тимати

Девушка уверена в своем возлюбленном и готова отпускать его одного хоть на край света.

Решетова резко ответила на слухи об измене Тимати
Тимати и Решетова. Фото: КП / Global look press.

В тот момент, когда Анастасия Решетова возилась с маленьким Ратмиром сразу после выписки из роддома, ее возлюбленный Тимати отправился отдыхать на Мальдивы. Некоторые поклонники не поняли высоких отношений пары. На волне недоумений в Сети стали муссироваться слухи о том, что музыкант якобы отдыхал в теплых странах не один, а с какой-то красоткой.

И хотя эти разговоры не имеют под собой никакой доказательной базы, интернет-пользователи с удовольствием ухватились за эту версию. Не удержался от прямого вопроса Решетовой и один из ее подписчиков. Девушка ответила на это резко и коротко, давая понять, что не собирается выстраивать диалог на эту тему.

«Больше левые паблики читайте», — сказала, как отрезала, Настя.

Возлюбленная Тимати частенько встает горой на защиту своего парня. Не так давно один из злопыхателей решил поиронизировать у нее на страничке в Instagram, дескать, что-то не видно, чтобы папа помогал с ребенком. У малыша как раз начался сложный период, когда стал болеть животик. Решетова и здесь ответила неласково: «Когда надо, то помогает. А вообще он работает в первую очередь. Не папское это дело – заниматься животами малышей».

Кстати, помощников у Анастасии хватает. Кроме бабушки Симоны, молодой маме помогает няня.

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Решетова резко ответила на слухи об измене Тимати
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