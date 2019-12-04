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Тимати предложил «поправившимся на бургерах» фанатам худеть на его тренажерах

Первый спортзал лейбла Black Star станет местом делового общения и любопытных встреч. Корреспондент Teleprogramma.pro первой увидела новое «детище» артиста.

Тимати предложил «поправившимся на бургерах» фанатам худеть на его тренажерах
Артисты лейбла Black Star. Фото: https://www.instagram.com/ternovoy_oleg/

Ставший во второй раз папой рэпер, кажется, решил не останавливаться на двух детях! И на днях заявил, что завел третьего. Только на этот раз — «детище двухэтажное» в башне Меркурий бизнес-центра Москва-сити.

Первый спортзал лейбла Black Star официально открылся 3 декабря. Тимати, приехавший на открытие с друзьями и любимой Настей Решетовой, заявил, что идея уже зрела давно. И, наконец, она оформилась в стильное футуристическое пространство с тренажерами, залом для йоги, боксерским рингом. В будущем планируется еще и открытие бассейна. Конечно же, с черной чашей и золотым логотипом.

— Нас упрекали, что мы кормим людей бургерами и они толстеют. Так вот теперь мы не только кормим, но и приводим в форму, — заявил певец.

Анастасия Решетова
Анастасия Решетова позирует через месяц после родов. Фото: https://www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Тимати добавил, что сам собирается начать тренировки в зале со следующей недели, как и его друзья.

— Это место больше, чем качалка. Это место встреч. Я позову своих друзей, вы — своих… И создастся общая тусовка, чтобы вместе креативить, мутить бизнес или просто наслаждаться обществом друг друга, — признался рэпер.

Некоторым друзьям Тим подарил абонементы прямо на открытии… Так пара Иосифа Пригожина и Валерии не только отметилась на красной дорожке, но и опробовала инвентарь! Продюссер поднял штангу на глазах журналистов.

Иосиф Пригожин
Иосиф Пригожин. Фото: https://www.instagram.com/prigozhin_iosif/

А чтобы гости не заскучали и не сбежали от монотонных речей со сцены, певец организовал показательные выступления боксеров на ринге и артистов лейбла на сцене.

Чтобы те, кто еще не добрались до тренажеров, могли скинуть пару-тройку лишних килограмм на месте, танцуя под песни TERNOVOY, Клавы Коки и Natan. И, кажется, любимая Тимати Анастасия Решетова делает это часто! Ведь уже спустя всего месяц после родов та выглядела просто фантастически. А тонкий вязаный костюмчик позволил всем не только рассмотреть ее точеную фигуру, но и получить реальный стимул бежать на тренажеры.

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Лейбл "Black Star"Тимати
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Тимати предложил «поправившимся на бургерах» фанатам худеть на его тренажерах
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