Маленький изобретатель: в комнате Гарри Галкина появилась уникальная колокольня

Наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина растут не по дням, а по часам. Гарри и Лиза Галкины чуть ли не с пеленок изучают несколько языков, занимаются плаванием и развивают артистические таланты. Не так давно шоумен в соцсети показал, как его шестилетняя наследница без труда читает на французском и сразу переводит. Она также под водой чувствует себя свободно, как на суше. А вот ее брат уже прослыл мальчиком с золотыми руками.

больше по теме Пугачева и Галкин проигнорировали вечеринку дочери Киркорова на Рублевке Эвелина Бледанс призналась, что среди приглашенных Примадонну отечественной эстрады она не увидела.

Гарри помогает папе по дому. Он любит чинить и мастерить. Так, на днях Галкин запечатлел на камеру его новое сооружение. В детской комнате на лестнице мальчик сделал уникальную колокольню. Он привязал на ниточках колокольчики к перилам, а также в железной педали. Наследник звездной пары продемонстрировал, как можно создавать музыку и делать перезвон.

«Гарри сам разработал проект и построил в детской на лестнице звонницу!» — похвастался Максим.

«Молодец», — восхитилась Яна Рудковская. С ней остались солидарны все подписчики. «Прям инженер-конструктор и музыкант в одном лице! Вообще, удивительные дети, всегда с нетерпением жду их в ленте», «Какой чудный ребенок, может будет изобретателем, он тянется к технике», «Молодец! Может растет инженер, а не артист», «Прям до мурашек», — отозвались пользователи Сети.

Отметим, что наследники Пугачевой не только занимаются с преподавателями дома, но и ходят в элитный детский садик. Но в будущем году им исполнится по семь лет. Уже сейчас родители присматривают для них подходящую школу. Неподалеку от деревни Грязь, где находится замок Примадонны, расположена Первая Московская гимназия. если двойняшки будет там учится, то их родителям придется платить примерно 340 тысяч рублей ежемесячно.