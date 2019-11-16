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«Готова ехать во Францию»: Лиза Галкина блеснула знанием иностранного языка

Дочь звездой пары в свои шесть нет не только читает на французском языке, но и переводит на русский.

«Готова ехать во Францию»: Лиза Галкина блеснула знанием иностранного языка
Максим Галкин с дочкой. фото: instagram.com/maxgalkinru/

Максим Галкин продолжает гастролировать, пока его супруга Алла Пугачева сидит дома с детьми. Хотя в последнее время Примадонна часто выкраивает время для шопинга и встреч с друзьями. У шестилетних детей пары Лизы и Гарри есть гувернантка. Более того, свободного времени у них не так много. Они плавают, изучают иностранные языки и также развивают творческие способности. Например, устраивают спектакли.

И Гарри, и Лиза не первый год занимаются с преподавателем французским языком. Причем делают большой прогресс с каждым годом. На новом видео, которое опубликовал Галкин, его дочка демонстрирует, как изучает иностранный язык. В тетрадке она прочитала несколько предложений, которые сама записала ранее. «Мама, ты знаешь, что я уже готова ехать во Францию!», — отметила девочка. Она также перевела текст: Здравствуйте, я хочу один кофе, одно какое и еще два круассана. Я в гостинице, моя комната номер пять. Спасибо«, — произнесла Лиза.

«Си жуплюю на аба жур. Парле ву франсэ? Ви!», — шутливо подписал видео Максим.

Поклонники в очередной раз восхитились знаниями девочки и ее прекрасным произношением. «Отпустите девочку в Париж», «Какая Лиза умница. Восторгаюсь», «Какая прелесть», «Ваш французский поражает! Молодец! Настоящая Принцесса», «Какая умница», «Какая молодец, так аккуратно пишет», — прокомментировали пост подписчики.

Как ранее сообщал портал Teleprogramma.pro, Пугачева и Галкин стараются развивать двойняшек в разных направлениях. К малышам приезжает в замок в деревне Грязь логопед, а также француз-гувернер. Более того, они ходят в частный садик, где изучают иностранные языки в игровой форме.

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Тэги:

Алла ПугачеваЛиза ГалкинаМаксим Галкин
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«Готова ехать во Францию»: Лиза Галкина блеснула знанием иностранного языка
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