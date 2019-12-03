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Стало известно, сколько Пугачева и Галкин будут платить за обучение детей

Уже в следующем году двойняшки Гарри и Лиза станут первоклассниками.

Стало известно, сколько Пугачева и Галкин будут платить за обучение детей
Алла Пугачева и Максим Галкин (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

Примадонна отечественного шоу-бизнеса в интервью Кириллу Клейменову в программе «Время» на Первом канале уточнила, что в следующем учебном году ее двойняшки Гарри и Лиза пойдут в школу. Пока Алла Пугачева запрещает малышам пользоваться компьютером и другими гаджетами. По словам певицы, ее дети пишут по вечерам другу другу письма и «подкладывают записки» по дверь.

Пугачева поддерживает подобный эпистолярный жанр, уверяя, что Гарри и Лиза еще успеют познакомиться с компьютером, когда станут первоклассниками. Примадонна заверяет, что малыши должны получать всю информацию из семьи, проверенного источника, а не из вне. Тогда дети научатся дозировать все сведения, проверять их подлинность и достоверность.

По информации «Дни.ру», Алла Борисовна и ее супруг присматривают подходящее учебное заведение для двойняшек. Пугачева с семьей обосновалась в Подмосковной деревне Грязь. По этой причине певица планирует подобрать для детей школу, которая находится неподалеку от их замка. Артистка не хочет, чтобы Гарри и Лиза тратили много времени на дорогу.

В итоге супруги обратили внимание на Первую Московскую гимназию. Уточняется, что стоимость обучения двоих детей в месяц будет обходиться Примадонне и Максиму Галкину примерно в 340 тысяч рублей ежемесячно. Ранее певица говорила о том, что ее дети вместе с гувернером учат французский, а в школе к этому добавится еще и английский язык.

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Алла Пугачевадети звездЗвездные детиКристина ОрбакайтеЛиза ГалкинаМаксим ГалкинНикита Пресняков
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Стало известно, сколько Пугачева и Галкин будут платить за обучение детей
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