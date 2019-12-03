ЗВЕЗДЫ

К парижской зиме готовы: Водянова надела «золотые» варежки, а ее сын — шапку-ушанку

Модель поделилась новым фото с 17-летним наследником.

К парижской зиме готовы: Водянова надела «золотые» варежки, а ее сын — шапку-ушанку
Наталья Водянова. фото: globallookpress.com

Наталья Водянова не так давно побывала с детьми в России. Несколько недель они колесили по необъятным просторам нашей страны. Модель выросла в Нижнем Новгороде, но теперь живет в одной из столиц мировой моды — Париже. Она воспитывает пятерых детей вместе с мужем Антуаном Арно. Время от времени близкие навещают свою знаменитую родственницу. Не так давно у нее были бабушка и младшая сестра Кристина.

Накануне Водянова анонсировала новое шоу о своей жизни. Супермодель последовать примеру звезд и создала свой блог на YouTube. Для начала она раскрыла свои секреты красоты. Но похоже, что скоро ее поклонники смогут увидеть, как живет девушка и чем занимается в выходные с детьми. На новом фото Водянова предстала со своим старшим наследником Лукасом от экс-супруга Джастина Портмана. Юноше в этом месяце исполнится 18 лет.

В кадре Наталья позирует в черных лосинах в крапинку, белом свитере и варежках золотого цвета. Ее сын облачился в клетчатую толстовку и рыжую шапку-ушанку. «Вы хотите построить снеговика? ️ «Замороженные 3» скоро на ваших экранах в прямом эфире из Парижа», — написала модель.

Поклонники восхитились снимком. 37-летняя Водянова позировала без макияжа. Многие отметили, что она выглядела как подросток и ее легко было принять за подружку Лукаса. «На фото прям младшая сестра-подросток с братом», «Наталья, на фото вы как подружка сына», «Как ровесники», «Как мамочка может выглядеть моложе сыночка?», «Решила что это девушка Лукаса! Ну как вы молоды!» — стали комментировать пост подписчики.

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Тэги:

дети звездЗвездные детизвездные семьиЗвездный стильмода и стильНаталья ВодяноваЯна Рудковская
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К парижской зиме готовы: Водянова надела «золотые» варежки, а ее сын — шапку-ушанку
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