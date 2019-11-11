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Песни и пляски: Водянова устроила для 90-летней бабушки «русскую» вечеринку

На празднике присутствовала вся семья модели.

Песни и пляски: Водянова устроила для 90-летней бабушки «русскую» вечеринку
Наталья Водянова с бабушкой. фото: instagram.com/natasupernova/

Наталья Водянова смогла добиться успеха в модной индустрии и стать одной из самых известных супермоделей в мире. Не так давно она побывала в России вместе со старшими детьми, которым показала красивые уголки своей родины. Вернувшись в Париж, девушка воссоединилась с младшими наследниками и своим мужем Антуаном Арно. К слову, некоторое время назад к ней приехала бабушка, которой накануне исполнилось 90 лет.

В честь знаменательного события Водянова сводила именинницу в салон красоты, где ей обновили цвет волос и стрижку. Модель поздравила ее в соцсети, поделившись трогательными снимками. Как оказалось, вечером вся семья модели собралась в одном из французских ресторанов, где для Ларисы Гавриловны была организована веселая вечеринка в русском стиле. Рядом с ней находилась не только внучка, но и правнуки. Женщина была окружена вниманием и заботой.

фото: instagram.com/natasupernova/

Сначала мужчина сыграл на гитаре и исполнил русскую песню Вики Цыгановой «Дорогой длинною». Водянова подпевала ему вместе с именинницей и пританцовывала. А под балалайку и песню «Распрягайте, хлопцы, коней» звездная семья пустилась в пляс. Под критики и аплодисменты Лариса Гавриловна задула свечку на двухъярусном шоколадном торте. Вечер затянулся, так как Наталья развлекала бабушку, а в это время их фотографировал Антуан.

Напомним, что мама модели живет в Нижнем Новгороде. Водянова звала ее к себе в Париж, но женщина не хочет менять привычный уклад. Сестра девушки Кристина тоже вернулась на родину после учебы заграницей. Не так давно она обосновалась в Санкт-Петербурге, где трудится реставратором.

фото: instagram.com/natasupernova/
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Песни и пляски: Водянова устроила для 90-летней бабушки «русскую» вечеринку
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