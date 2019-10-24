Эффектное фото: Водянова с детьми взобралась на капот машины

Наталья Водянова осенью приехала на родину. Она сразу заинтриговала поклонников, что примет участие в новом проекте. А позже к ней присоединились ее старшие дети: Лукас, Нева и Виктор. Все они задействованы в проекте журналиста Михаила Зыгаря, подробности которого хранятся в тайне. Модель уже показала наследникам московский парк «Зарядье», а также побывала с ними в Сочи, где наследники смогли погулять по подвесному мосту и даже спрыгнуть с тросом в бездну.

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Уже второй день Водянова проводит время в Адыгее. Там ее дети смогли взобраться на гору, покататься на лошадях и познакомиться с местным ансамблем. Звездная семья побывала в школе. Там модель примерила образ учительницы. Для отдыха вместе с наследниками супермодель выбрала поселок Каменномостский, поселившись в одной из новых баз отдыха. Похоже, что новый день Наталья решила посвятить изучению местности. Для этого она арендовала два автомобиля.

В соцсети знаменитость опубликовала эффектное фото. Она вместе с детьми взобралась на капоты машин. Водянова встала в позу на белом «Мерседесе», рядом с ней разместился Виктор. На второй машине Нева легла на живот и задорно приподняла ноги, а Лукас поставил ноги сразу на два автомобиля.

«Езда по Дикому-дикому Востоку на стиле», — написала Наталья и процитировала песенку друзей из «Бременских музыкантов».

Поклонники восхитились эффектным кадром. Многие гордятся тем, что супермодель родилась в России и не забывает об этом. «Крутое фото! Все успеваете: и учится, и работать, и путешествовать!», «Да! Красиво жить не запретишь», «Какие вы клевые!», «Вы конечно, просто невероятной теплоты семья», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что младшие дети Натальи, Максим и Роман, остались во Франции. По всей видимости, девушка решила, что такая поездка будет для них утомительной.