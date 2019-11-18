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Водянова отметила возвращение домой огромными булками с шоколадом

Похоже, что модель не сильно заботится о фигуре.

Водянова отметила возвращение домой огромными булками с шоколадом
Наталья Водянова. Фото Global look press.

Супермодель Наталья Водянова вернулась в свой парижский дом после путешествия по России с детьми. И первое, что она сделала – это отведала свежих французских булок с шоколадом. Похоже, что метаболизм у этой дамы отличный.

Несмотря на то, что Водянова в 2007 году заявила о частичном завершении карьеры, на подиумах она все-таки появляется. Правда, гораздо реже, чем раньше и за очень высокие гонорары. Наталья решила полностью посвятить себя семье и благотворительному фонду «Обнаженные сердца».

Тем не менее, внешний вид модели ничуть не изменился – тот же вес, то же прекрасное юное лицо. А лет Наталье уже не мало – 37, да и детей пятеро. А недавно вместе со своими наследниками Лукасом, Невой, Виктором она появилась на обложке российского Vogue (декабрь) в компании с Алисой Бростем, Яной Рудковской и ее сыном Сашей.

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Водянова отметила возвращение домой огромными булками с шоколадом
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