Не мальчик, а пацан: старший сын Барановской и Аршавина догнал маму по росту

13-летний Артем вместе с младшей сестрой Яной и братиком Арсением побывал на вечеринке Аллы-Виктории.

34-летняя Юлия Барановская вслед за Ани Лорак, Юлией Проскуряковой и Алсу не смогла пропустить детскую вечеринку Филиппа-Киркорова. Поп-король сцены устроил праздник в честь дочери Аллы-Виктории. Темой вечера стала сказка «Аладдин». Среди гостей также были замечены Николай Басков и супруга телеведущего Андрея Малахова — бизнесвумен Наталья Шкулева.

Вместе с Барановской именинницу с ее восьмилетием поздравили дети Аршавина: тринадцатилетний Артем, одиннадцатилетняя Яна и семилетний Арсений. Примечательно, что старший сын соведущей Александра Васильева в шоу «Модный приговор» на Первом канале догнал звездную маму по росту. Сама Юлия не скрывает, что гордится наследниками. Младший сын Барановской увлекается футболом, он занимается в детской академии «Барселона». А Яна больше интересуется танцами.

Побывав в гостях у Филиппа Киркорова, телеведущая подметила, что с уверенностью может назвать бывшего мужа Примадонны «королем» по организации детских праздников.

«Еще раз от всей души поздравляем Аллу-Викторию с днем рождения!! Филипп, спасибо тебе! Это был шикарный праздник, очень красивая восточная, сказочная ночь», — отметила Юлия.

Напомним, что Алсу пришла на вечеринку к Алле-Виктории в компании дочерей: Сафины и Микеллы. Сам Киркоров признался, что считает себя фанатом наследницы певицы. Микелла принимала участие в вокальном шоу «Голос. Дети» на Первом канале и смогла дойти до финала в команде украинской исполнительницы Светланы Лободы.