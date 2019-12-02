Алсу назвала вечеринку Киркорова в честь Аллы-Виктории «грандиозным торжеством»

36-летняя певица появилась на детском празднике вместе с дочерьми - Сафиной и Микеллой.

36-летняя Алсу не смогла пропустить праздничный вечер Филиппа Киркорова. Наследница поп-короля сцены Алла-Виктория отпраздновала свое восьмилетие. Сама певица назвала детскую вечеринку бывшего мужа Примадонны в честь именинницы «грандиозным торжеством». Филипп Бедросович устроил для дочери стилизованный праздник в тематике сказки об «Аладдине». В гости к Алле-Виктории возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова пришла в компании наследниц: тринадцатилетней Сафины и одиннадцатилетней Микеллы. По словам Киркорова, он считает себя фанатом младшей дочери Алсу. Девочка принимала участие в вокальном проекте «Голос. Дети» на Первом канале. Микелла прошла этап слепых прослушиваний и попала в команду украинской исполнительницы Светланы Лободы.

К слову, на вечеринке Аллы-Виктории также был замечен Николай Басков, Сергей Лазарев с пятилетним сыном Никитой, Юлия Проскурякова с дочкой Вероникой, Татьяна Навка с Дмитрием Песковым и маленькой Надеждой, Юлия Барановская с детьми от Андрея Аршавина — сыновьями Артемом и Арсением и дочкой Яной.

«На невероятном празднике, дне рождении прекрасной Аллы-Виктории, доченьки нашего дорого Филиппа!! Нет слов! Такое грандиозное торжество мог устроить только @fkirkorov… Желаем огромного счастья всей замечательной семье Киркоровых», — отметила Алсу.

В недавнем интервью певица призналась, что старается хвалить своих дочерей только за дело. А неоспоримым авторитетом в семье Алсу считает своего мужа — Яна Абрамова.