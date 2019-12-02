«Незабываемый вечер»: Лорак встретилась с женой Малахова на празднике Киркорова

Ани Лорак появилась на детской вечеринке Аллы-Виктории вместе с восьмилетней Софией. Дочка украинской исполнительницы учится во втором классе. К слову, на празднике также был замечен Сергей Лазарев с пятилетним сыном Никитой. В одном из интервью экс-возлюбленный Леры Кудрявцевой признался, что долгое время не решался показать наследника широкой публике. Кроме того, артист не торопился знакомить малыша с другими звездными отпрысками. Вначале мальчик подружился с дочкой Ани Лорак — маленькой Соней. А чуть позже Лазарев привел Никиту в гости к двойняшкам Пугачевой — Гарри и Лизе. В программе «Секрет на миллион» певец признался, что воспитывает годовалую дочь Анну. Как и в истории с сыном, исполнитель не спешит выводить малышку в свет. Пока Сергей находился с наследником в гостях у Аллы-Виктории, за его дочкой приглядывала няня.

Примечательно, что Ани Лорак решила сделать Киркорова крестным отцом своей единственной дочери. Певица поддерживает с бывшим мужем Примадонны дружеские отношения. Поэтому украинская исполнительница не смогла пропустить праздник в честь его дочери Аллы-Виктории. К слову, на вечеринке бывшая супруга турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу сидела за одним столиком с возлюбленной телеведущего Андрея Малахова — Натальей Шкулевой. Бизнесвумен появился на вечеринке Киркорова без мужа. Ани поделилась в Instagram свежим фотоотчётом, опубликовав сразу несколько снимков в карусели. На одном из кадров она позировала с супругой Малахова. Певица не стала скрывать, что провела приятный вечер в теплой дружеской атмосфере.

«Спасибо за теплый, незабываемый вечер, дорогой крестный Филипп!! С Днем рождения, принцесса Алла-Виктория! Пусть доброе волшебство наполняет жизнь красками», — отметила Ани.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, супруга Андрея Малахова также отметилась и на встрече с певицей Валерией. Наталья Шкулева выступила модератором форума «Женщина имеет значение». На мероприятии был замечен и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, он сопровождал на вечере свою возлюбленную.