НОВОСТИ

«Периодически знакомит с кавалерами»: Маликов не торопит дочь с замужеством

По словам музыканта, он не сомневается, что Стефания сделает правильный выбор.

«Периодически знакомит с кавалерами»: Маликов не торопит дочь с замужеством
Маликов не торопит дочь с замужеством/http://globallookpress.com/

Музыкант Дмитрий Маликов за кулисами премии «Золотой граммофон» в Кремле высказался о своей дочери Стефании. Сейчас девушке 19 лет. Как он отметил, замуж его дочь пока не торопится.

«Сейчас дочь поглощена учебой. Периодически знакомит с кавалерами. Думает о свадьбе. Я ничего ей не советую, но надеюсь, что она сделает правильный выбор», — заявил Дмитрий Маликов.

По его словам, для него главное, чтобы избранник любил и ценил его дочь. Разделял интересы семьи. При этом музыкант не будет расстроен, если Стефания и ее будущий муж будут жить в гражданском браке. Для него этот факт не имеет принципиального значения, сообщает портал Dni.ru.

Отметим, что в следующем году Дмитрий Маликов отпразднует юбилей. Ему исполнится 50 лет. По этому случаю в конце января состоится большой концерт. Кстати, на нем одну из песен споет Наталья Ветлицкая, которая спустя 15 лет приняла решение вернуться в Россию. Как известно, Маликов и Ветлицкая жили вместе. Правда, эти отношения долго не просуществовали. Как говорила Ветлицкая, Маликову было сложно с ней ужиться из-за ее крутого нрава.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дмитрий МаликовНаталья ВетлицкаяНаталья Ветлицкая последние новостиСтефания Маликова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Периодически знакомит с кавалерами»: Маликов не торопит дочь с замужеством
Интересно?
Поделись с друзьями: