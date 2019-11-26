«Периодически знакомит с кавалерами»: Маликов не торопит дочь с замужеством

Музыкант Дмитрий Маликов за кулисами премии «Золотой граммофон» в Кремле высказался о своей дочери Стефании. Сейчас девушке 19 лет. Как он отметил, замуж его дочь пока не торопится.

«Сейчас дочь поглощена учебой. Периодически знакомит с кавалерами. Думает о свадьбе. Я ничего ей не советую, но надеюсь, что она сделает правильный выбор», — заявил Дмитрий Маликов.

По его словам, для него главное, чтобы избранник любил и ценил его дочь. Разделял интересы семьи. При этом музыкант не будет расстроен, если Стефания и ее будущий муж будут жить в гражданском браке. Для него этот факт не имеет принципиального значения, сообщает портал Dni.ru.

Отметим, что в следующем году Дмитрий Маликов отпразднует юбилей. Ему исполнится 50 лет. По этому случаю в конце января состоится большой концерт. Кстати, на нем одну из песен споет Наталья Ветлицкая, которая спустя 15 лет приняла решение вернуться в Россию. Как известно, Маликов и Ветлицкая жили вместе. Правда, эти отношения долго не просуществовали. Как говорила Ветлицкая, Маликову было сложно с ней ужиться из-за ее крутого нрава.