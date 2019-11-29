«Раздобрел кило на 40»: Глушко поиронизировал над возможным ожирением

Супруг украинской певицы Наташи Королевой решил порадовать поклонников в Instagram свежей фото-импровизацией. Сергей Глушко доказал фанатам, что освоил азы ретуши снимков, позаимствовав для своей подборки «чужое тело». Артист решил поиронизировать над возможным ожирением, создав визуальную проекцию того, как он будет выглядеть в будущем, если вдруг наберет лишнюю массу. Домочадцы танцора не оставили без внимания свежий пост Тарзана, присоединившись к его шутке.

«Алле! Ты что-то на гастролях расслабился, соберись», — не без улыбки обратилась к возлюбленному Наташа. «Пап, ты что расслабился немного?!» — вторит маме Архип. «Карбонары поел», — ответил сыну Тарзан.

К слову, в интервью супруге Влада Топалова в шоу «Пятница с Региной» артист признался, что тренируется даже на отдыхе. Глушко оборудовал для себя тренажерный зал на даче. По словам танцора, он исключил любую возможность пропустить тренировку. Где бы он не находился, Тарзан всегда находит время на спорт. В беседе с Региной Тодоренко муж Наташи Королёвой подметил, что заставлял возлюбленную тренироваться вместе с ним. Сергей ходил с супругой в тренажерный зал, в буквальном смысле доводя любимую женщину до слёз изнуряющими силовыми упражнениями.

Поклонники Тарзана по достоинству оценили шутку артиста, похвалив его за находчивость и чувство юмора.