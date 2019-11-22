Поимпровизировали: Тодоренко раскрутила ребят из шоу на откровения о Паше Воле

В новом выпуске программы «Пятница с Региной» появились участники шоу «Импровизация» на ТНТ — Арсений Попов, Антон Шастун, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко. Ребята ответили за все вопросы возлюбленной Влада Топалова, не скрывая своего отношения и к Павлу Воле. Резидент Comedy Club стал бессменным ведущим проекта, в котором снимаются шоумены.

«Нужный, железный и работящий», — именно такую характеристику Воля заслужил от артистов «Импровизации».

По словам Антона Шастуна, изначально они планировали снимать свое шоу исключительно для Интернета, однако в конечном итоге программа получила телевизионный формат. Присутствующие в гостях у Регины юмористы признались, что им было максимально комфортно работать на одной съемочной площадке с Тодоренко, когда она пришла к ним на «Импровизацию». А вот Влад Топалов с уверенностью заявил, что вряд ли бы согласился на подобную авантюру, объяснив это тем, что он может быть смешным только дома.

Вернувшись к разговору о Павле Воли, еще один участник шоу — Дмитрий Позов — подметил, что с приходом мужа Ляйсан Утяшевой в качестве ведущего, их проект заиграл новыми красками. Своей энергией и обаянием ему удалось заинтересовать аудиторию. Изначально ребята ожидали, что перед ними появится звезда. Но в результате они убедились в том, что с Павлом работать комфортно и спокойно.