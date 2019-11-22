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Поимпровизировали: Тодоренко раскрутила ребят из шоу на откровения о Паше Воле

Участники проекта «Импровизация» на ТНТ стали гостями нового выпуска «Пятницы с Региной».

Поимпровизировали: Тодоренко раскрутила ребят из шоу на откровения о Паше Воле
Участники шоу "Импровизация" в гостях у Регины Тодоренко и Влада Топалова (Фото: кадр из программы "Пятница с Региной")

В новом выпуске программы «Пятница с Региной» появились участники шоу «Импровизация» на ТНТ — Арсений Попов, Антон Шастун, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко. Ребята ответили за все вопросы возлюбленной Влада Топалова, не скрывая своего отношения и к Павлу Воле. Резидент Comedy Club стал бессменным ведущим проекта, в котором снимаются шоумены.

«Нужный, железный и работящий», — именно такую характеристику Воля заслужил от артистов «Импровизации».

По словам Антона Шастуна, изначально они планировали снимать свое шоу исключительно для Интернета, однако в конечном итоге программа получила телевизионный формат. Присутствующие в гостях у Регины юмористы признались, что им было максимально комфортно работать на одной съемочной площадке с Тодоренко, когда она пришла к ним на «Импровизацию». А вот Влад Топалов с уверенностью заявил, что вряд ли бы согласился на подобную авантюру, объяснив это тем, что он может быть смешным только дома.

Шоу "Импровизация"
Участники шоу «Импровизация» высказались о Паше Воле (Фото: кадр из программы «Пятница с Региной»)

Вернувшись к разговору о Павле Воли, еще один участник шоу — Дмитрий Позов — подметил, что с приходом мужа Ляйсан Утяшевой в качестве ведущего, их проект заиграл новыми красками. Своей энергией и обаянием ему удалось заинтересовать аудиторию. Изначально ребята ожидали, что перед ними появится звезда. Но в результате они убедились в том, что с Павлом работать комфортно и спокойно.

«Если бы на проект пришел Гарик Мартиросян — такой серьезный и основательный, конечно, аудитория бы потянулась… Все было бы по-другому. Но Паша, да, ему уже под сорок, а он все скачет!! Нам он идеально подходит», — резюмировал Шастун.

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Поимпровизировали: Тодоренко раскрутила ребят из шоу на откровения о Паше Воле
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