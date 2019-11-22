«Моя банда»: Топалов советовался с Лазаревым по вопросам воспитания сына

Муж Регины Тодоренко очень переживал за Майкла, когда у него резались зубки.

В декабре первенцу Регины Тодоренко и Влада Топалова исполнится годик. На личной страничке в Instagram муж телеведущей опубликовал свежий кадр, запечатлев на фото 11-месячного сынишку Майкла с его звездной мамой.

«Моя банда, моя любовь, моя душа… Моя стая!! Мои… люблю свою жену», — отметил музыкант.

Маленький Миша уже уверенно держит спинку и сидит без поддержки. По словам Регины, вместе с крохой она изучает английские слова по картинкам. Благодаря этой методике знаменитость надеется привить наследнику интерес к иностранным языкам. Тем временем Лера Кудрявцева отдала годовалую дочь Машу на кружок для самых маленьких. Малышка вместе с воспитательницей выполняет разные упражнения для развития мышления и мелкой моторики.

В недавнем интервью Серей Лазарев рассказал о том, что Влад советовался с ним по вопросам, связанным с воспитанием сына. У самого артиста подрастает пятилетний Никита. А не так давно Сергей обзавелся вторым ребенком — дочкой Анной, малышке годик. По словам Лазарева, на правах опытного отца он объяснял другу, что можно предпринять в тот момент, когда у детей начинают резаться зубки. Влад очень переживал за сынишку, ему хотелось хоть чем-то помочь жене и малышу в тот период времени.