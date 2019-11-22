ЗВЕЗДЫ

«Моя банда»: Топалов советовался с Лазаревым по вопросам воспитания сына

Муж Регины Тодоренко очень переживал за Майкла, когда у него резались зубки.

«Моя банда»: Топалов советовался с Лазаревым по вопросам воспитания сына
Регина Тодоренко и Влад Топалов (Фото: Instagram.com/reginatodorenko)

В декабре первенцу Регины Тодоренко и Влада Топалова исполнится годик. На личной страничке в Instagram муж телеведущей опубликовал свежий кадр, запечатлев на фото 11-месячного сынишку Майкла с его звездной мамой.

«Моя банда, моя любовь, моя душа… Моя стая!! Мои… люблю свою жену», — отметил музыкант.

Маленький Миша уже уверенно держит спинку и сидит без поддержки. По словам Регины, вместе с крохой она изучает английские слова по картинкам. Благодаря этой методике знаменитость надеется привить наследнику интерес к иностранным языкам. Тем временем Лера Кудрявцева отдала годовалую дочь Машу на кружок для самых маленьких. Малышка вместе с воспитательницей выполняет разные упражнения для развития мышления и мелкой моторики.

Сын Влада Топалова и Регины Тодоренко
Влад Топалов показал подросшего сына от Тодоренко (Фото: Instagram.com/vladtopalovofficial)

В недавнем интервью Серей Лазарев рассказал о том, что Влад советовался с ним по вопросам, связанным с воспитанием сына. У самого артиста подрастает пятилетний Никита. А не так давно Сергей обзавелся вторым ребенком — дочкой Анной, малышке годик. По словам Лазарева, на правах опытного отца он объяснял другу, что можно предпринять в тот момент, когда у детей начинают резаться зубки. Влад очень переживал за сынишку, ему хотелось хоть чем-то помочь жене и малышу в тот период времени.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Влад Топаловдети звездЗвездные детиРегина Тодоренко
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Моя банда»: Топалов советовался с Лазаревым по вопросам воспитания сына
Интересно?
Поделись с друзьями: