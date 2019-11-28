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«Послевкусие вульгарности»: бьюти-блогер раскритиковала леопардовое платье Гагариной

Певица блистала в дерзком образе на вручении премий GQ Super Women.

«Послевкусие вульгарности»: бьюти-блогер раскритиковала леопардовое платье Гагариной
Полина Гагарина. фото: globallookpress.com

Полина Гагарина обладает хрупкой фигурой и осиной талией, но так было не всегда. Некоторое время назад артистке удалось сильно похудеть. Теперь она то и дело подчеркивает стройные ноги, облачаясь в откровенные или облегающие наряды. Правда, порой девушка допускает модные промахи, как это было с меховым платьем.

А накануне Гагарина посетила церемонию вручения премий GQ Super Women. На ковровой дорожке она появилась вслед за Светланой Ходченковой и Альбиной Джанабаевой. Мероприятие состоялось в историческом здании — Особняке на Волхонке. Для особенного вечера певица выбрала облегающее мини-платье со спущенными рукавами и анималистическим принтом от Yana Dress. Наряд обнажил ее плечи и ноги, а также подчеркнул еще более похудевшую фигуру звезды. Также артистка сделала укладку и нанесла вечерний макияж. Стильный чокер и классические черные лодочки завершили ее образ.

Многим поклонникам пришелся по вкусу дерзкий наряд Полины. Лилиана Мамотина, бьюти-блогер, была более придирчива к образу знаменитости. Как оказалось, трендовые вещи не всегда выгодно смотрятся.

«На мой взгляд, Полине Гагариной не удаётся то, что так легко удаётся Лободе — держать грань между сексуальностью и вульгарностью. Этот образ чрезмерно сексуален. Есть незыблемое правило в стилистике, как „золотое сечение“ в живописи: или показываем ноги, или грудь. Полина показала все, поэтому после просмотра лука остаётся послевкусие вульгарности. Ещё и анималистический принт! Да, он модный, стильный, но в таком изобилии открытых частей тела выглядит как красная тряпка для быка. Перестаралась, переборщила и с трендами, и с сексуальностью», — высказалась Лилиан в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Напомним, что Гагарина много времени уделяет спорту, чтобы оставаться в форме. Порой даже в отпуске она тягает гантели и делает отжимания. Артистка не скрывает, что красивая фигура дается ей большим трудом.

Полина Гагарина
Полина Гагарина. фото: instagram.com/gagara1987/
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Звездный стильмода и стильНовости googleПолина ГагаринаПремия GQ Super WomenРазбор стилиста
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«Послевкусие вульгарности»: бьюти-блогер раскритиковала леопардовое платье Гагариной
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