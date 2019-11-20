Полина Гагарина: «Дочь у меня хулиганка — я у нее в подчинении» 

В бригаде наставников «Голоса» девушки чаще всего пребывают в гордом одиночестве, и в этом году почетная роль досталась Полине. И это не так уж просто. Певице необходимо достойно сражаться с главным острословом проекта Сергеем Шнуровым, терпеть боли в спине и параллельно готовиться к концерту, на котором выступит вместе с сыном.

«Если бы не китайские иглы, не смогла бы вернуться домой»

— Полина, насколько сложно вам в восьмом сезоне «Голоса» в окружении мужчин? Понятно, что вы профессионал, но бесцеремонность Сергея Шнурова, очевидно, не раз ставила вас в тупик. Даже красную кнопку от него пришлось прикрывать, чтобы не нажимал вместо вас…

— У каждого своя роль в проекте. Сергей отрабатывает образ хулигана очень ответственно, а я отвечаю за женскую энергию и эмоции. Так что все хорошо, мне комфортно. Состав наставников - феерический. Все гармонично. У нас есть возможность пообщаться и поболтать, потому что во время обычной жизни в условиях плотного графика такого шанса обычно не бывает.

— Отлично спевший Руслан Алехно, победитель «Народного артиста» и участник «Евровидения», в шоу не попал - никто к нему не повернулся. Не считаете это провалом вокальных тренеров?

— К сожалению, в эфир выступления выходят не в том порядке, в котором их снимают. Руслан появился на слепых прослушиваниях одним из самых последних. Команды были почти полностью укомплектованы. Это технологические тонкости, которые остаются за кадром. Монтаж. То есть мы физически не могли нажать кнопки, потому что осталось добрать всего пару человек. Конечно, мне было обидно, что никто не выбрал его. Голос у Руслана фантастический, но лично я его не узнала. А еще есть фактор удачи и случая. Видимо, в тот день они были не на стороне Руслана. Не торопитесь нас обвинять, дорогие зрители.

— В одном из выпусков вы покинули студию прямо во время эфира, когда на сцену вышел Дмитрий Клинаев, отец актера Егора Клинаева, трагически погибшего два года назад в 18-летнем возрасте. Знали историю парня?

— Маленького Егора я наблюдала с восьми-девяти лет. Знала его лично с детства. Он всегда был в нашей музыкальной компании, потом стал пробоваться в кино. Я помню его как парня, увлекающегося музыкой, а не как актера. И когда стало известно, что он погиб, восприняла это очень близко. Потом услышала, что пришел папа Егора - узнала по голосу. И меня растоптало… Не смогла ничего с собой поделать. Мне хотелось искренне поддержать его.

— Часто такое бывает, что какой-то эмоциональный момент заставляет вас плакать?

— Честно? Да. Если это попадает в меня. Детские проблемы со здоровьем. Все, что связано с бабушками и дедушками. Истории про жестокость и злобу - крайне несвойственные для меня и непонятные. Даже комментарии в соцсетях: никак не могу понять, зачем люди тратят свое время на это? Чтобы вылить желчь в адрес другого человека! Просто удивительно и непостижимо.

— В этом году вы зажгли в Китае: вышли в финал местного вокального шоу The Singer («Певец») и произвели фурор. Однако выступления были сопряжены с дикими болями в позвоночнике. Почему муж не запретил вам вообще летать туда?

— Тут дело не в муже. Лично я не была бы собой, если бы не довела эту историю до конца. Так меня научила мама. Надо всегда заканчивать. Если есть недоговоренности, недоделки, недомолвки, все это выливается впоследствии в нервные расстройства. Я должна была довести проект до конца. Иначе всю жизнь потом жалела бы. Я же боец (смеется). И доказывала это всю жизнь - себе и остальным. Ситуация с Китаем возникла от усталости, организм не выдержал бесконечных длительных перелетов (Полина прибывала на съемки шоу раз в неделю. - Ред.). Но китайские коллеги пошли мне навстречу: я предоставила медицинские документы о проблемах со спиной, мне разрешили пропустить один выпуск в виде исключения. И вот за эту свободную неделю я старалась восстановить здоровье. Слава богу, у меня не обнаружили грыж.

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— Местные специалисты помогли?

— Если бы не иглоукалывание, я бы даже не долетела до дома. Прекрасная китайская женщина ставила мне иголки и давила на нужные точки. Это очень помогало. Я сильно хотела увезти ее с собой. Но она давно работает с Тси Ю - легендой китайской музыки, так что отказалась. Замечательная женщина: попадала к ней два раза, и она всегда очень быстро ставила меня на ноги. Теперь я активно закачиваю спину в спортзале. Занимаюсь фитнесом, чтобы держать мышечный корсет, а не чтобы похудеть, как все думают.

— Сложно так не думать - кажется, от выпуска к выпуску в «Голосе» вы становитесь все тоньше. Признайтесь, вы просто отказались от еды?

— Я уже давно ни от чего не отказываюсь. Живу в свое удовольствие и считаю это правильным. Иногда хочется чипсов, которые я безумно люблю. Взяла и съела с огромной радостью. Запила газировкой. Хотела? Так сделай! Потом, конечно, некоторое время этого делать нельзя. Необходимо устроить себе разгрузочные дни. И не забыть про спортзал. Потому что во всем должна быть мера. Я не за ЗОЖ, совсем нет. Я за радость и улыбку. Если их мне доставляет гамбургер, могу себе его позволить.

«За восемь месяцев сын кардинально изменился»

— Некоторое время назад вы говорили, что сын Андрей готовился прийти в детский «Голос». Это еще актуально?

— Совсем нет. У него смешной, хриплый, ломающийся голос. Ему не до проекта. Он занимается музыкой и будет аккомпанировать мне на пианино 29 ноября на сольном концерте в «Мегаспорте». Второй раз. На первом концерте в марте он уже играл. Мне кажется, Андрей очень талантливый пианист, но петь он точно не будет.

— Спортом успевает заниматься?

— У него вся неделя забита: бассейн, английский, музыкальная школа каждый день. Пока совсем без свободного времени. И в школе учится очень усердно.

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— Дочь Мию в Инстаграме недавно вы назвали атаманшей. Это такой характер у двухлетней девочки?

— Она у меня большая хулиганка. И строит меня конкретно. Я всецело в ее подчинении. При этом у нас безусловная, безапелляционная любовь. Она - моя душа. Вообще дети у меня фантастические. Это моя сила, опора и смысл. Мия крайне артистична, у нее отличное чувство ритма, очень смешно танцует и стремительно развивается. Говорить начала в 1 год и 4 месяца. Именно говорить. Причем такие вещи, что люди на улице отпрыгивали и спрашивали: «А сколько ей лет?» Она очень быстрая, юморная, способная, как мне кажется, к языкам. В нее надо будет вкладывать все, что возможно. У дочки феноменальная память: наизусть читает «Мойдодыра» и «Муху-Цокотуху». Мы сами с мужем в шоке. Поэтому просто наблюдаем (смеется).

— Впечатляет. Кстати, в Москве многодетным - проезд бесплатный. И парковка. Не думали о третьем?

— Как не думать? Думали. Хочется, конечно, еще детей, особенно глядя, как быстро они растут. Но при условии, что муж носит девять месяцев, а я потом рожаю. Идеальный вариант! Было бы очень удобно. Ведь ему не надо быть на сцене. Ему надо фотографировать и ходить с камерой (супруг Полины - профессиональный фотограф. — Ред.), а это легко можно делать, будучи беременным, согласитесь? А вот я так не могу. В этом дилемма.

— Программа нового концерта, на котором снова сыграет сын, называется «Обезоружена». Кем?

— Слушателем, когда выхожу на сцену. У меня такое ощущение, что аплодисменты растут в геометрической прогрессии, когда слышу их. Не знаю, как это объяснить. К этому невозможно привыкнуть. И каждый раз я обезоружена именно публикой. Ведь в этот момент всегда хочется плакать. Но нельзя: когда поплачешь, не споешь потом. Этот концерт в «Мегаспорте» (арена вмещает 12 000 зрителей. - Ред.) будет вторым. Надеюсь, сделаем второй раз sold-out («все билеты проданы». - Ред.). Мы старались: будут новые песни, а повзрослевший сын сыграет еще лучше. Самое главное, что за восемь месяцев со времени первого концерта он превратился из малыша во взрослого парня. Правда. У него выросли усы! И это такая кардинальная перемена. Если взять его мартовские фото, очевидно - другой человек. Ростом с меня, с усами, с осмысленным взглядом. Вымахал так, что я в шоке. Так что будет не только обновленная программа, конфигурация сцены - теперь я на первом плане, глаза в глаза со зрителем, - костюмы, но и сын Полины Гагариной тоже, обновленный. Хочу порадовать публику, ведь мне нравится говорить с ней, шутить. Может быть, во мне умирает стендап-комик? (Смеется.)

— В это сложно поверить, но грядут концерты группы «Кино». К 30-летию гибели Виктора Цоя его сын Александр собирает музыкантов, чтобы дать живой концерт с использованием оцифрованного вокала отца. Вы, как человек, придавший песне «Кукушка» новую жизнь, хотели бы еще спеть песню Цоя, может, даже прямо на этом концерте?

— Песня «Кукушка» стала для меня судьбоносной. Я почитала творчество «Кино», но глубоко его не изучала. Когда гремела группа, меня вообще не было в стране (детство Полина провела в Греции, где работала ее мама. - Ред.). Так что, когда появился фильм «Битва за Севастополь», я была счастлива, что мне дали возможность прикоснуться к истории, исполнить в фильме эту песню. И это не моя заслуга. Работало огромное количество людей. И зрители тоже, ведь они поддержали мое прочтение песни, приняли его. Но определяющее значение сыграл фильм - совпали настроение, мысль, мощь картины и песни, текст Цоя. Эти слова не про войну, а про целое поколение и тотальное одиночество. Мне кажется, если возникнет потребность, чтобы я спела песню «Кино», с радостью это приму.