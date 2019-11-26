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Джанабаева призналась, что у нее есть зависимость

От этой привычки страдают миллионы людей на планете, включая жену Валерия Меладзе.

Джанабаева призналась, что у нее есть зависимость
Альбина Джанабаева. фото: globallookpress.com

Альбина Джанабаева является популярной певицей и примерной мамой. Вместе с Валерием Меладзе она растит двух сыновей: Константина и Луку. Не так давно артистка призналась, что хочет завести третьего ребенка. 40-летняя певица много путешествует и посещает разные мероприятия, но редко дает интервью. Однако на днях она приняла участие в съемках YouTube-передачи «Тема». Там звезда ответила на вопросы ведущей.

Так, Альбина призналась, что еще до конца не приняла себя такой, какая есть, но при этом она отметила, что уже близка к этому. Певица заверила, что никогда не прибегала к пластическим операциям. Но главным признанием артистки стало то, что у нее есть зависимость. Некоторое время назад она заметила, что все время сидит в телефоне и листает ленты в соцсетях. Это стало беспокоить Джанабаеву и она решила провести эксперимент.

«Попыталась пожить чуть больше недели без Инстаграма. Зависимость, конечно, есть», — подвела итог певица.

Как оказалось, в сентябре она удалила все фото из Instagram не просто так. Именно тогда артистка решила попробовать пожить без соцсетей. Но она вскоре выяснила, что это идеальная платформа для общения с поклонниками, поэтому оживила страницу.

фото: кадр из youtube-шоу «Тема»

«Всё вернулось на свои круги. Я вернула некоторые старые публикации и стала делать новые. Но мне было важно немного поменять к этому своё отношение и понять, где границы реальной и виртуальной жизни», — пояснила Альбина.

Хотя она отметила, что отчасти это было женским бзиком. Она сначала решила подчистить свой аккаунт и в итоге удалила все снимки, кроме одного. Также певица рассказала о своем творчестве и съемках клипа на совместный трек с Валерием Меладзе «Мегаполисы». Джанабаева напомнила, что с недавних пор у них дома живет пес, которого принес Меладзе. По словам звезды, с щенком быстро подружился ее сын Лука. «Они бегают, прыгают, в высоту и длину. Страдает все периодически, диван отодвигается во время этих игрищ», — поведала артистка.

 

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Джанабаева призналась, что у нее есть зависимость
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