«Вкуса нет вообще»: меховое платье Гагариной ужаснуло эксперта по стилю

Полина Гагарина несколько лет назад феноменально похудела. Теперь певица обладает подтянутой и изящной фигурой, которую подчеркивает мини-платьями, облегающими нарядами и боди. На сцене артистка всегда выглядит ярко, выбирая сверкающие костюмы, а вот в жизни старается одеваться элегантно. Ее можно увидеть в брюках и свитере, а также в водолазке. Многие поклонники следят за образами знаменитости.

На днях Полина примерила необычное меховое платье с анималистическим принтом. С помощью тонкого пояса девушка сделала акцент на талии. Колготки в сетку и остроносые ботинки с железными вставками, ремешками и шнуровкой завершили образ.

«Мое волосатое платье — любовь с первого взгляда», — заверила певица.

Поклонникам понравилось необычное платье Гагариной. Другие стали писать множество комплиментов ее стройным ножкам. «Ноги бесконеееечные!», «Платье просто супер, а вы, как всегда, просто восхитительны», «Невероятный образ», — стали комментировать пользователи Сети. А вот Елена Бестави, эксперт по имиджу и стилю, с ними не согласилась.

«Я в шоке. Это просто ужасно. Этот тот самый случай, когда человек в курсе модных трендов, но он настолько неграмотно цепляет на себя все. Между собой тут вещи вообще никак не связаны и не сочетаются. Под это платье абсолютно не подходят ни колготки, ни обувь», — высказалась эксперт в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

По словам Елены, не обязательно иметь много трендовых вещей. Она заверила, что достаточно иметь одну актуальную вещь и грамотно ее обыграть в образе. Эксперт по стилю отметила, что Гагарина надела платье с анималистическим принтом, который сейчас в моде. Но с таким нарядом летние колготки в сетку смотрятся неуместно, считает Бестави, так как они кричат о сексуальности.

«Тут все выдержано в драматическом стиле, который работает неким вызовом, но при этом он настолько безграмотно выстроен, что нет ощущения гармонии. Стильный образ тот, который хочется рассматривать, а здесь хочется перевернуть страницу. Вкуса нет вообще», — добавила Бестави.