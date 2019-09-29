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Невестка Орбакайте поделилась редким фото тещи Никиты Преснякова

Алена Краснова в Stories поздравила маму с днем рождения.

Невестка Орбакайте поделилась редким фото тещи Никиты Преснякова
Алена Краснова и Никита Пресняков (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

22-летняя Алена Краснова публикует на личной страничке в Instagram фотоотчёты своих путешествий, личные кадры с мужем, рабочие снимки из модельного портфолио. Девушка редко рассказывает о своей семье и родителях, оберегая близких от пристального внимания прессы. Исключение модель сделала только по случаю дня рождения мамы. В Stories Алена впервые поделилась редким кадром, на котором запечатлена ее родительница. Теще Никиты Преснякова исполнилось 45 лет.

Виктория Краснова на вечеринке по случаю своего дня рождения (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

«Мамочке 45!» — подписала кадр Алена.

Супруга музыканта не смогла пропустить семейную вечеринку по случаю дня рождения одного из самых близких ей людей. Несмотря на загруженный съемочный график и частые перелеты, Краснова старается как можно чаще видеться с мамой.

К слову, ранее в беседе с подписчиками возлюбленная Никиты Преснякова подметила, что не ожидала получить от сына Кристины Орбакайте предложение руки и сердца. И признание певца стало для девушки полной неожиданностью. По словам Алены, ей не раз приписывали беременность, подозревая, что именно интересное положение невесты могло стать поводом для скорой свадьбы. Однако пока молодые люди не торопятся обзаводиться наследниками.

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Тэги:

Алена КрасноваАлла Пугачевадети звездЗвездные детиКристина ОрбакайтеНикита Пресняков
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Невестка Орбакайте поделилась редким фото тещи Никиты Преснякова
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