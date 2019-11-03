Звездный стиль

Невестка Орбакайте в парике показала, как выглядела бы с каре

22-летняя Алена Краснова решила поэкспериментировать со своей прической, не посещая салон красоты.

Невестка Орбакайте в парике показала, как выглядела бы с каре
Алена Краснова (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

22-летняя возлюбленная музыканта Никиты Преснякова примерила парик вслед за своей свекровью Кристиной Орбакайте. Алена Краснова решила поэкспериментировать со своей прической, не обращаясь при этом к стилистам-парикмахерам. Девушка отдала предпочтение пепельному блонду и каре. К слову, ранее в новом для себя образе перед объективами фотокамер позировала и 48-летняя дочь Примадонны. В отличие от своей невестки Кристина выбрала карамельно-розовый оттенок.

На временное перевоплощение Алена решилась исключительно ради вечеринки по случаю Halloween. Возлюбленная Никиты Преснякова нанесла яркий макияж, сделав акцент на глаза с помощью мерцающих блесток.

Алена Краснова купила такой же парик, как и ее свекровь (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

В беседе с верными почитателями невестка Кристины Орбакайте рассказала о том, что часто отдыхает без своего супруга. Молодым людям сложно договориться о совместном отпуске из-за загруженных графиков. Вместе с Аленой внук Примадонны живет в Москве. При этом супруги часто проводят время на бывшей даче Аллы Борисовны на Истре.

Никита не скрывает: после окончания академии в Штатах он был вынужден вернуться на родину. Юноша не предполагал, что вскоре у него появятся важные обстоятельства, из-за которых он решит обосноваться в России — женитьба и создание собственной группы Multiverse.

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Алена КрасноваАлла ПугачеваЗвездный стильМаксим Галкинмода и стильНикита Пресняков
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Невестка Орбакайте в парике показала, как выглядела бы с каре
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