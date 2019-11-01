Семейные дела: Орбакайте просила маму не баловать Никиту Преснякова

28-летний Никита Пресняков выбрал творческую профессию, и не случайно: ведь именно он смог объединить сразу две творческие династии. С одной стороны — его именитая бабушка Алла Пугачева, а с другой — Владимир и Елена Пресняковы из «Самоцветов». Артистическую стезю выбрали для себя и родители юноши — Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков-младший.

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В одном из интервью Примадонна отечественного шоу-бизнеса рассказала о том, что именно она исполнила когда-то заветную мечту старшего внука, подарив ему видеокамеру. При этом артистка призналась, что Кристина не раз критиковала ее за дорогие подарки. Мама Никиты боялась того, что сын вырастет избалованным и станет типичным представителем так называемой «золотой молодежи».

«Летом мы собирались с друзьями, снимали фильмы… Я получил образование, и по сей день это моя основная профессия — съемка клипов, монтаж», — делился воспоминаниями Никита, слова внука Аллы Борисовны вошли в сюжет документального фильма «Династия» телеканала «МУЗ-ТВ».

Ни для кого не секрет, что после окончания школы сын Кристины Орбакайте переехал в Соединенные Штаты, именно там он продолжил свое образование, поступив в одну из академий.

Вернувшись на родину, наследник именитой фамилии решил обзавестись собственной семьей. В июле 2017 года внук Пугачевой женился на модели Алене Красновой. Возлюбленная Никиты моложе его на шесть лет.