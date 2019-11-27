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Счастливые и влюбленные: Кожевникова поделилась редким фото с мужем

Актриса обычно скрывает своего супруга от посторонних глаз.

Счастливые и влюбленные: Кожевникова поделилась редким фото с мужем
Мария Кожевникова. фото: globallookpress.com/

Мария Кожевникова не так давно призналась, что не расписана со своим возлюбленным, бизнесменом Евгением Васильевым. В 2013 году они обвенчались в Ницце, а вот до ЗАГСа так и не дошли. У актрисы стали появляться дети, поэтому она то и дело находилась в интересном положении. Сейчас девушка воспитывает пятилетнего Ивана, четырехлетнего Максима и двухлетнего Василия. Снимки с наследниками она публикует регулярно, а вот мужа предпочитает оберегать от лишнего внимания.

Последний раз Мария делилась фото с возлюбленным в День семьи, любви и верности. Тогда она развеяла слухи о разводе, которые появились как раз из-за того, что актриса везде появляется одна, и даже снимки с супругом на ее странице — большая редкость. А недавно старшие сыновья артистки заболели. Они подхватили вирус гриппа, поэтому девушке пришлось отменить все мероприятия и остаться с ними. В такой непростой момент Кожевникова решила вспомнить хорошие моменты и опубликовала фото с супругом.

В кадре актриса сидит на коленках у Евгения, облаченная в белую блузку с глубоким декольте и бежевую юбку. Она нежно гладит возлюбленного по лицу. Супруг звезды смотрит на нее и улыбается.

«Мое», — написала Кожевникова, добавив сердечко.

Некоторые поклонники пришли к выводу, что Мария нашла себе идеальную пару. Они восхитились идиллией, царящей на снимке. «Искреннее фото», «Мария, вы так редко выкладываете такие семейные фотографии. Очень гармоничная и нежная пара. Кстати, сколько я на вас подписана, это первое фото, которое у вас с мужем», «Мария, берегите свое счастье!», «Маша, какая же вы красивая пара!!! Взгляд любящих людей», «Как сильно похож на папу ваш второй сыночек Максимка! Копия, даже улыбка», — прокомментировали пост подписчики.

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Счастливые и влюбленные: Кожевникова поделилась редким фото с мужем
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