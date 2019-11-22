Модно, вкусно, весело: Кожевникова с детьми красит яйца, а сын Блёданс лепит пельмени

По мнению психологов, совместная готовка очень сближает детей и родителей. Мы выяснили, кто из отечественных звезд с удовольствием готовит с младшим поколением, и что думает по поводу малышей в кулинарии Константин Ивлев.

Известные и популярные в народе люди частенько становятся для своих поклонников примером для подражания. Кого-то вдохновляет их творчество, кто-то фиксирует для себя интересные моменты в звездном гардеробе, кто-то, глядя на них, задумывается о чем-то важным и заводит полезные привычки.

К примеру, актриса Екатерина Климова на днях показала подписчикам в Instagram, как четырехлетняя дочка Белла Месхи помогает ей лепить пельмени. Сначала девочка под чутким руководством мамы сделала тесто, а затем взялась за мясную начинку.

Нет сомнений, что многим подписчицам Климовой после увиденного внезапно захотелось пельменей, и многие их них привлекли к этому творческому процессу своих детей. Точно так же, как и фанаты Ксении Собчак, наблюдавшие за кулинарными подвигами её сына Платона Виторгана-Собчак. В свой день своего трехлетия малыш не просто играл и веселился, но и принял участие в кулинарном мастер-классе, где сам делал капкейки.

А ведь совместное приготовление пищи детьми и родителями очень благотворно сказывается на отношениях между ними. Это подтвердила нам психолог Анна Завгороднева, основатель психологического центра, работающего в Санкт-Петербурге и Волгограде. По ее словам, особо ценно в занятии кулинарией то, что она может объединять всю семью — девочек, мальчиков, мам и пап. При этом важно, чтобы взрослые оставляли всю свою серьезность за пределами кухни и разрешали детям пошалить.

«Например, запачкать кухню, муку везде разбросать, потому что начали хлопать в ладоши, то об себя руки обтирать, то что-то еще. И к этому надо относиться спокойно. Если всё время дергать ребенка, говорить ему: «Не сори, не пачкай, ты же еду готовишь, не надо помидорами жонглировать!», тогда, конечно, кулинария превратится в пытку и никакого интереса для ребенка представлять не будет. А если всё разрешать и жонглировать, к примеру, не помидорами, потому что они всю кухню забрызгают, а яблоками или картошкой, или делать еще что-то веселое, это порадует ребенка, еще более сблизит его с родителями и оставит массу теплых воспоминаний», — говорит нам психолог.

Роза Сябитова: «Привлекала детей к готовке, чтобы они не дрались»

О своем опыте совместного приготовления пищи с детьми порталу Teleprogramma.pro рассказала главная телевизионная сваха страны, ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова. Напомним, у Розы Раифовны двое детей — 30-летний сын Денис и дочь Ксения, которой сейчас 27 лет.

Детство этих ребят пришлось на лихие 90-е годы, когда люди особо не шиковали, а еда была максимально простой, потому что готовить ее было не из чего. Несмотря на это, и то, что их семья с двумя детьми жила в скромной однокомнатной квартире, телесваха вспоминает то время с теплотой.

«Когда дочка еще была маленькая, я ей говорила: «Ксюня, запомни. Ты в будущем выйдешь замуж. Чтобы семья была счастливой, мужа надо кормить. И не просто салатиками, а мясо обязательно должно присутствовать. Ужин должен быть полноценным, из трех блюд. Ну, и завтраки с обедами – само собой». И на кухне она мне, конечно, помогала. Дениса, в отличие от дочери, я готовить не учила, но он всё же был приобщен. Иногда мы вместе готовили тот же самый борщ: кто-то чистит, кто-то режет, и оба постепенно запоминали, как всё происходит. Я старалась этот процесс делать интересным, увлекательным, чтобы дети были на виду и мне не приходилось бегать из комнаты в кухню, смотреть, чем они там заняты. Они были детьми с очень креативной фантазией и долго не могли рядом находиться, потому что начинали в итоге драться. Так что, конечно, мне было проще их обоих привлечь готовкой. Но именно желания научить сына готовить у меня не было. Я ему объясняла, что надо жену найти, которая хорошо готовит. Между тем, он всё равно это делает прекрасно, особенно когда дело касается мяса. Если мы делаем шашлыки, этим занимается сын. Как минимум, я спокойна в том плане, что с голода он не умрет, потому что умеет приготовить себе всё, что нужно – простенькое и не простенькое».

Денис Клявер: «Готовим, чтобы выжить, когда мамы нет дома»

Певец Денис Клявер в беседе с нашим корреспондентом признался, что тоже периодически пытается «колдовать» на кухне вместе со своими детьми.

«Обычно это происходит, так сказать, в «трудные» дни, когда супруга ненадолго, может на 2-3 дня, уезжает по своим делам, и оставляет нас дома одних, а приготовленная еда постепенно заканчивается. Думаю, каждый папа сталкивался с таким. Тогда просыпается наше кулинарное искусство, у которого нет предела, в ход идёт абсолютно всё, что найдём в холодильнике, а в готовке присутствуют все сочетаемые и несочетаемые продукты. Но по итогу получается очень вкусно, инстинкт самосохранения у нас работает хорошо».

По словам Дениса, его 18-летний сын Тимофей Клявер кулинарией совсем не интересуется, но очень любит сидеть на кухне, пока готовят другие, и поддерживать их интересной беседой. И, конечно же, он настоящий мастер по части дегустации уже готовых блюд. А вот младший брат Тимофея, шестилетний Даниэль, с удовольствием готовит вместе с мамой.

«Малой с ранних годиков Ирише помогает во всем, в том числе на кухне, думаю, ему пока интересен сам процесс, узнавать что-то новое для себя. А коронное блюдо всех Кляверов — это простая домашняя жаренная картошечка. Уж очень мы ее любим», — признается Денис.

Бывший участник дуэта «Чай вдвоем» согласен с тем, что приготовление пищи вместе с детьми идет семье на пользу.

«Вообще совместная работа в чем-либо для достижения общего результата всегда сближает. А в готовке, к примеру, ужина особенно. Что романтического, что нашего семейного пацанского».

Мария Кожевникова: «Красим яйца на Пасху»

Актриса театра и кино, а также бывший депутат Госдумы РФ Мария Кожевникова — мама троих сыновей. Ее мальчишки — Иван, Максим и Василий — любят спорт, с удовольствием посещают театральные представления, а вот к кулинарии пока абсолютно равнодушны.

«С девчонками, наверное, легче готовить, а с мальчишками мы совместно красим яйца на Пасху, это у нас уже традиция. А в целом интереса к готовке я у них не вижу, так что мы очень много времени проводим вместе , но за какими-то другими занятиями. Хотя готовка – это очень классно, если дети это любят, если они сами это хотят – это хорошо», — считает актриса.

Эвелина Блёданс: «Сёма помогает лепить пельмени»

Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс рассказала нам о коронном блюде своего своего семилетнего сына Семёна.

«Мы с Сёмой в основном вместе едим. Но и готовим, конечно. Лепим пельмени, Сёма мне при этом активно помогает — раскатывает тесто, крутит мясо через мясорубку. А потом он любит есть пельмени, которые сам же и накрутил. Ведь они получаются такие вкусные, мясистые!..» — рассказывает звезда так аппетитно, что у корреспондента Teleprogramma.pro проснулось дикое желание тут же бежать на кухню и доставать из морозилки пельмени.

Эвелина Висвальдовна вспомнила, что желание помогать маме у Семёна появилось еще раньше, чем он научился ходить.

«Он еще когда сидел замотанный в одеяле, он уже мне намекал, что будет очень хорошо крутить пельмени. Так что первое, что он взял в руку, это была не неваляшка, а ручка мясорубки. Маму и ребенка готовка, конечно, сближает. Особенно это касается девочек, девочки должны постоянно помогать. Мальчики – так, это всё-таки не их обязанность, но они помогают там, где нужна физическая сила. Что-то покрутить, что-то принести, что-то сложить. А мы их должны хорошо кормить, чтобы они были сильными».

Константин Ивлев: «Это познание мира»

Знаменитый ресторатор, ведущий программы «На ножах» телеканала «Пятница» Константин Ивлев поделился с нами мнением по поводу кулинарных мастер-классов для детей, как тот, который заказала в день рождения своего сына Ксения Собчак. Сейчас подобные мастер-классы устраивают многие рестораны в Москве и других городах России. На них дети под руководством профессионалов могут научиться готовить пиццу, печь печенье и кексы, и даже смешивать безалкогольные коктейли.

Ивлев считает, что идея эта далеко не нова, но весьма полезна, ведь некоторые дети благодаря подобным мероприятиям могут увлечься кулинарией или даже захотят стать поварами.

«Это не современный тренд, так было всегда, есть и будет. Потому что есть дети, неотъемлемая часть нашей жизни. Что касается участия детей в мастер-классах, то это очень хорошо, потому что у детей появляются кумиры, в кулинарии в том числе, и они иногда хотят поразвлекаться и попробовать свои силы. Кто-то увлекается, кого-то, наоборот, это отталкивает. Но в целом это познание мира, так что это очень хорошо», — сказал Константин Витальевич.

А вы пытаетесь приучать своих детей к готовке?