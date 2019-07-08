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Кожевникова впервые за долгое время опубликовала фото с мужем

Артистка поздравила поклонников с Днем семьи, любви и верности.

Кожевникова впервые за долгое время опубликовала фото с мужем
Мария Кожевникова. фото: globallookpress.com

Мария Кожевникова является не только актрисой, политическим деятелем, но и матерью. Она воспитывает троих детей: пятилетнего Ивана, четырехлетнего Максима и Василия, которому через несколько недель исполнится два года. Со своим мужем бизнесменом Евгением Васильевым артистка обвенчалась еще в 2013 году в Ницце, а вот до ЗАГСа влюбленные так и не дошли, поэтому свадьбы у них не было.

Не так давно хейтеры начали предрекать Марии развод, но она над этим только посмеялась. «Даже предположить не могла с какой болью в сердце переживают за меня мои благодетели, как не спят они ночами от мыслей, с какой скоростью и на сколько километров сбежит от меня мой муж», — написала тогда она. Девушка отметила, что какие-только слухи не начали ходить после того, как она родила первенца. А так как Кожевникова крайне редко публикует снимки с возлюбленным, то это лишь провоцирует появление сплетней об их расставании.

Однако 8 июля артистка поделилась трогательным семейным фото. В кадре она запечатлена со старшими сыновьями и своим мужем на отдыхе. Каждый из родителей держит на руках по сыну. Для полной картины не хватило лишь младшего наследника Василия.

«Сегодня один из самых светлых праздников! День любви, семьи и верности! Единый формулы счастья не существует, у каждого она своя…Берегите друг друга , а тем кто ещё не встретил свою половинку, то я Вам искренне этого желаю! Семья это самая важное и прекрасное, что случилось в моей жизни», — поздравила Мария подписчиков.

Поклонники отметили, что они с Евгением очень красивая пара. «Да, красивое фото. И как часто бывает, мама на каблуках, а папа в сланцах. С праздником», «Прекрасная семья!», «Счастья, радости от детей и конечно — любви», «Прекрасная пара», — прокомментировали пост подписчики. Кожевникова в свою очередь призналась, что пока оставит нахождение младшего сына в секрете. Она решила сохранить интригу.

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Кожевникова впервые за долгое время опубликовала фото с мужем
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