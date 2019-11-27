Собчак показала, как будет выглядеть комната сына в будущем особняке

Семейное гнездышко телеведущей еще не достроено, но она уже выбирает мебель и обои.

Телеведущая Ксения Собчак в начале года развелась с Максимом Виторганом. Тогда уже стало известно о ее романе с режиссером Константином Богомоловым. При этом никто не ожидал, что телеведущая вскоре решится выйти замуж вновь. В середине сентября влюбленные сыграли свадьбу. На тот момент уже стартовало строительство их будущего семейного гнездышка. Они решили обзавестись особняком в Подмосковье.

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Не так давно Собчак позировала у голых стен, а спустя месяц сообщила, что строители поработали на славу. Ее дом возвели в рекордные сроки. Однако там еще предстоит сделать ремонт и решить другие вопросы. Это не помешало знаменитости начать разрабатывать интерьер. Первым делом блондинка занялась комнатой своего сына Платона. На днях она выбрала обои с изображением медвежонка Паддингтона.

По словам Ксении, она нашла бутик, в котором собрано максимальное количество европейских и американских дизайнерских брендов обоев. Светской львице там очень понравилось. Она даже показала, как примерно будет выглядеть детская комната ее наследника в будущем особняке. Девушка прилегла на небольшую кровать с бельем, которое полностью повторяет рисунок обоев. На стенах были две подвесные полки с книгами и игрушками.

«Я уверена, что Платону понравится его новая комната. А когда он подрастёт, мы вместе поменяем детскую», — отметила Собчак.

Некоторые поклонники отметили, что размещать полки над кроватью не стоит, так как ребенок может удариться. Другие стали критиковать звезду за то, что она в ботинках залезла на кровать. Но нашлись и те, кому дизайн понравился. «Вы отличная мама! Детская очень важна для детей, стройте дом быстрее», — написала одна из подписчиц.

Напомним, что в новом доме Ксения хочет сделать большую спальню и огромную гардеробную для своих нарядов. Примечательно, что телеведущая решила сразу сделать две детские комнаты. Она планирует в будущем завести второго ребенка, поэтому заранее обеспокоилась тем, чтобы для наследника было свое место.