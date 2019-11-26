«Мы делали для себя»: Собчак заверила, что ее свадьба не была хайпом

Ксения Собчак заверила, что ее бракосочетание с Константином Богомоловым вовсе не было представлением ради дешевого пиара или хайпа. Все, что они сотворили в этот день, — танец монашек в чулках, поездка на катафалке, хор военных под песню «Войди в меня» — они сделали исключительно потому, что им просто так захотелось с мужем.

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«Самый дурацкий вопрос, когда ты посмотрел какой-то фильм и идешь к режиссеру спросить: «А что вы имели в виду?» День нашей свадьбы был представлением, которое мы делали для самих себя, получая удовольствие. Я не думала о чувствах верующих людей, я думала о своих чувствах. Был день, который был сделан так, как был сделан. Это законченное произведение искусства», — заявила она в эфире программы «Хейт-ток».

Журналистка заявила, что никому не навязывается, а если кому-то не нравятся ни она, ни ее проекты, то стоит просто пройти мимо или переключить программу. Сегодня звезда занимается исключительно тем, чем она действительно хочет заниматься. Хотя раньше, по ее признанию, она испытывала дискомфорт, когда вела шоу «Дом-2». Она до сих пор не может отмыться от имиджа скандальной передачи и мечтает, чтобы ее имя ассоциировалось исключительно с серьезной журналистикой.